Juan Leyrado opinó sobre la campaña electoral y fue letal: "Los políticos andan..."

Semanas después de las PASO, Juan Leyrado pasó por Sobredosis de TV y opinó a fondo sobre la coyuntura nacional en un momento en el que la devaluación de la moneda, la inflación y la pobreza dominan la escena. Decepcionado, el actor de Gasoleros señaló que, en este panorama, ninguno de los candidatos responde a los problemas reales de los habitantes en tiempos electorales.

“No voy a hablar de economía porque no conozco, puedo hablar de lo que pasa alrededor y de lo que me pasa también como laburante", dijo Juan Leyrado, convocado por el ciclo que conducen Elizabet Vernaci y Juan Di Natale en C5N para brindar su punto de vista como figura de la cultura.

Leyrado fue contundente al indicar que somos los votantes quienes deberíamos tomar conciencia del poder que tenemos a la hora de elegir una boleta en el cuarto oscuro. “Nosotros, los ciudadanos y ciudadanas, somos los que le damos la pelota al que va a patear. Y no nos damos cuenta de que somos los dueños de la pelota y tenemos que exigir", dijo.

"Pero, ¿cómo tomás conciencia cuando tus chicos no tienen para comer? Lo que pasa es eso, no hay discursos oficialistas o no oficialistas que atiendan directamente la problemática... La gente lo que necesita es salir de esta situación", indicó el actor de Gasoleros.

Juan Leyrado habló de los políticos en campaña electoral. Instagram Sergio Massa.

El actor que interpretó a Panigazzi en la recordada tira costumbrista de Polka se mostró sumamente frustrado en lo personal al ver que en el arco político no hay quien pueda asumir esa responsabilidad humana con quienes más lo necesitan en la actualidad.

“Lo que me duele mucho más es que no haya una respuesta, nadie tomó ese glorioso bastón de mariscal. La mayoría de los políticos andan rengos", objetó, durísimo con los candidatos.

Juan Leyrado se expresó muy crítico sobre los candidatos a la presidencia de la Nación. Captura video.

En esta dirección, Leyrado dejó una reflexión en estos tiempos electorales, de cara a las elecciones de octubre cuando el debate está monopolizado por el dólar: "Creo que la mejor forma de llevar una campaña adelante es atendiendo la situación de los que más sufren, que sufren mucho".

La opinión de Leyrado sobre Patricia Bullrich y Sergio Massa

A continuación, el artista apuntó con dureza contra Patricia Bullrich, la candidata de Juntos por el cambio, a propósito de su postura frente a BRICS. "Esta señora ahora no le gusta estar en los BRICS, ¿qué carajo me importa? A mí lo que me importa es el aquí y ahora, porque hay gente que no está llegando y mucho menos va a llegar a ese primer día cuando alguien triunfe”, indicó.

Luego, Leyrado dejó en claro a quién apoya y a quién espera ver sentado en el sillón de Rivadavia: “Espero que sea Sergio Massa, que por ahí puede hacer un camino porque el hombre ya está trabajando".