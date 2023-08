Grave denuncia de Mónica Farro contra un ex Gran Hermano

Mónica Farro será una de las participantes del Bailando 2023. A pocos días del estreno del certamen conducido por Marcelo Tinelli, la vedette ya protagonizó el primer escándalo del reality.

Fue Ángel de Brito quien destapó la olla de la polémica. "Mariano Verón, ex participante de Gran Hermano no le gustó Mónica Farro y dijo: ‘vamos a sacarla del Bailando, que entren otros’", informó el conductor de LAM sobre la interna que existiría.

Acto seguido, el periodista le preguntó a la vedette qué opinaba sobre esto. "Mirá, yo trabajé con él, en algún que otro evento y estaba todo más que bien. Cuando vi eso me sorprendió el grado de agresividad hacia una mujer y en la época que estamos. Querer dejar sin trabajo a una persona. ¡A tres! Porque también está mi coach y mi bailarín", comenzó respondiendo.

Mónica Farro junto a su bailarín en la presentación oficial del Bailando 2023.

Luego, compartió su hipótesis sobre los motivos por los cuales Verón comenzó este boicot: "¿No será que alguien le pagó para hacer esto? Porque es muy extraño. De verdad, me extraña. Las veces que me lo crucé estaba todo más que bien".

"No estoy pasada de moda ni vencida. Hace 12 años que no estoy en este certamen. No soy una figurita repetida", se defendió. Al ser consultada si dialogó con Verón sobre lo ocurrido, Farro negó rotundamente todo contacto : "No se me ocurriría hablar con una persona tan déspota y mal intencionada hacia la mujer, tan misógino. Me causa mucho rechazo. Suena a que está muy armado".

Tras escuchar sus declaraciones, Yanina Latorre opinó: "Es un horror, está pidiendo que alguien se quede sin trabajo". Por su parte, Marcela Feudale disparó contra el ex Gran Hermano: "La actitud discriminatoria por la edad. Es espantoso".