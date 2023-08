Florencia Peña contó como surgió la idea de festejar los 15 de su hijo Juan

Hace algunos días atrás, Florencia Peña fue invitada en A la Barbarossa y contó cómo es la relación que tiene con cada uno de sus hijos: Tomás, Juan y Felipe. La actriz sorprendió a todos al revelar que le está organizado la fiesta de 15 a Juan Otero Peña.

"Él cree que los hombres también pueden festejar. Quiere imponer que los hombres también pueden festejar los 15 y yo, que soy fiestera, ¿qué le voy a decir? ¿que no?. Él me dijo ‘mamá, yo quiero imponer la fiesta de 15 masculina’”, contó la empresaria aquella vez.

Florencia Peña es una de las celebridades que conforma el jurado de Got Talent. Créditos: Instagram Flor_de_p.

El joven ha recibido varias críticas por la decisión que ha tomado junto a su madre, pero ha decidido darle la espalda a todos esos comentarios que no suman.

Ahora, Florencia Peña fue entrevistada por un conocido portal de noticias sobre distintos temas, como trabajo, familia y sus hijos. "Juan fue el que más me llevó al límite de la tolerancia y del entender y de bancar su identidad. Porque Juan, en tercero o cuarto grado, iba a la escuela con pulseras, anillos y carteras mías y glitter", expresó la jurado de Got Talent.

Juan Otero Peña es fruto de la relación de Florencia Peña y Mariano Otero. Créditos: Instagram Juanoterook.

La artista relató un momento muy divertido de la infancia de Juan: "Un día se fue disfrazado de conejo, con un traje de conejo rosa que era un pijama. Y yo, como soy una madre libre... Siempre se habla de la consecuencia de los actos. Entonces le digo 'mirá, Juan, te va a pasar esto: vas a llegar a la escuela, te van a hacer volver y te van a explicar que eso que estás haciendo está mal, pero vos bancate la que venga'".

Y continuó: "Volvió a casa y dijo 'mamá, mañana vamos todos disfrazados de pijamas'. O sea, no solamente no le dijeron que no, sino que él convenció de que estaba bueno que al otro día todos fueran de pijama. Al otro día, fue pijamada en la escuela. Y yo lo hablaba mucho en mi terapia, y mi terapeuta me dijo 'mirá, Flor, tus hijos están a la altura de ser tus hijos. Vos tenés que estar a la altura de ser su mamá'".

La familia vacacionó en Playa del Carmen durante junio. Créditos: Instagram Flor_de_p.

Acto seguido, contó cómo surgió la idea de la fiesta de 15 de Juan: "Ahora voy a hacer la joda de los 15 de mi hijo, que fue muy genial, porque vos sabés que nosotros somos una familia muy disruptiva. Entonces vino mi hijo Juan, que está recontra loco y me dice 'mirá, mamá, yo quiero decirte algo. A mí me gustaría que charlemos de por qué los hombres no podemos tener nuestra fiesta de 15'. Y le digo: 'no entiendo por qué no podés tenerla'. 'Bueno, entonces me gustaría incentivar a otros a que la tengan'".