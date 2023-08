Cuáles son los dos trastornos que confesó tener Sara Stewart Brown, la ex de Lanata

En el año 2020, en plena pandemia, Sara Stewart Brown, quien fuera la pareja de Jorge Lanata durante 15 años, descubrió que padecía de dos trastornos: dislexia y TDA. Hoy, contó cómo convive con ambas dificultades.



“El diagnóstico me terminó explicando muchos rasgos de mi personalidad. Para mí, fue un alivio porque me di cuenta de que algunas cosas que me costaron toda la vida, no ocurrían porque yo era menos inteligente”, comentó en una entrevista con la revista Caras.

Sara Stewart Brown padece dislexia y TDA.



La dislexia es la dificultad para leer con fluidez y sin errores; en tanto que el TDA se trata de un trastorno por déficit de atención. Ante esto, confesó que su vocación artística surgió a partir de estos diagnósticos.



“Hice un entrenamiento con psicología para tener herramientas que me ayuden a compensar algunas cosas. Los especialistas me dicen que es lógico que yo me haya dedicado al arte, también al teatro”, agregó Sara Stewart Brown.



“Y con mi estilo de los papelitos necesito mucha concentración. En mi espacio de trabajo soy muy metódica. Sino, soy enquilombada”, explicó luego la ex mujer de Lanata y madre de una de sus hijas.

Sara Stewart Brown y Jorge Lanata fueron pareja durante 15 años.



Por otra parte, en la misma entrevista, Sara Stewart Brown recordó cómo fue haber sido protagonista del primer trasplante cruzado en América Latina, cuando en 2015 le donó su riñón a un joven, cuya madre le dio el suyo a Jorge Lanata.



“Hasta el día de hoy me consultan un montón. Me llaman o me escriben por las redes. Gente que está pensando en donarle un órgano a algún familiar. Fue un gesto de amor y solidario. Lo hice por quien era mi pareja, pero también lo hubiese hecho por un amigo, o por el hijo de un amigo. Hace ocho años que estoy con un solo riñón y hago vida normal”, explicó.