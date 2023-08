Qué rating hizo la participación de Elena Roger en el programa de Fernando Dente

Una de las mayores y más privilegiadas voces que tiene nuestro país es la de Elena Roger. La actriz que interpretó por años a Eva Perón tiene una larga trayectoria en materia artística y su talento ha trascendido las fronteras.

Este martes, Elena Roger fue la invitada especial de Noche al Dente, el ciclo conducido por Fernando Dente en América TV. La cantante habló del reestreno en los teatros de Piaf; su carrera musical y contó algunos de los papelones que tuvo sobre el escenario.

"Una vez estaba haciendo Houdini y yo tenía una peluca que me tenía que sacar y ponerme un casquete. Había una escalera que tenía trampa, o sea, yo bailaba con un grupo de bailarines y en un momento tiraba la peluca, un maquinista me daba el casquete, salían los bailarines y yo ya estaba lista. Era mi número. Pero nunca estuvo el casquete, entonces me saqué todo, incluso los pines y terminó viéndose mi pelo", relató Elena Roger.

Mirá cómo fue su paso por el programa de Fernando Dente

En Twitter (X) su visita al programa logró posicionarse entre los temas más hablados dentro de la red social. Muchos internautas destacaron su presencia en Noche al Dente por su esplendorosa voz. Y si bien fue un éxito en Twitter (X), los números de la televisión hablaron por si solos y mostraron el otro lado de la historia.

Su paso por Noche al Dente marcó, en la primer parte del programa, 2,2 puntos de rating. Pero a las 23 horas, su índice se desplomó y obtuvo 1,9 puntos. Pasado este horario, el rating continuó bajando y llegó a 1,8 puntos.

Elena Roger en "Noche al Dente". Créditos: captura de pantalla Noche al Dente.

El elegido de este martes fue, nuevamente, el concurso de talentos Got Talent con 18,9 puntos de rating y también Los 8 Escalones del Millón, con un índice de 7,4 puntos.