Los románticos gestos de Thiago Medina con Daniela Celis tras los rumores de ruptura

Hace unos días, en el universo Gran Hermano estalló una bomba: la noticia del embarazo de gemelos de Daniela Celis. Pero a la par de la sorprendente primicia, Dani sembró la semilla de la duda al advertir que no quería hablar de Thiago Medina, el papá de sus futuros hijos. Y ahora, el joven aclaró todo.

Recapitulemos lo que pasó en los últimos días. Daniela Celis se mostró feliz y muy emocionada al confirmar en su programa de streaming Fuera de joda lo que hasta ese entonces era un secretos a voces. Pero la ex participante del reality de Telefe lo dejó bien claro: “Sí, estoy embarazada, pero no me pregunten por el padre”.

Luego, Ángel de Brito contó en LAM que la joven de Moreno había sido contundente al hablar con él. Daniela puso límites y sus condiciones: dijo que no estaba viviendo con Thiago Medina, que no iba a hablar de él, ni mostrar la panza ni contar el sexo de los bebés, el embarazo era muy reciente y ella seguía muy movilizada.

Pero inmediatamente, mientras las versiones de separación crecían, la misma Daniela expuso en sus redes que Thiago está muy presente en este momento tan especial y sensible para los dos, especialmente para ella, que anda con las hormonas revolucionadas por el embarazo múltiple.

Thiago dedicó románticos posteos a Daniela Celis. Instagram Thiago Medina.

Mucho se habló del rol del joven de González Catán, que tiene apenas 19 años y también tiene una hermana melliza. Y horas después de que la morocha hiciera su primera tapa de revista con su pancita en primer plano, Thiago le dedicó románticos posteos para terminar de aclarar todas las incógnitas.

Thiago mostró lo presente que está en el embarazo de Daniela. Instagram Thiago Medina.

Primero, el ex Gran Hermano mostró en sus historias una foto con Daniela y un niño de su familia, los dos relajados en un sillón, compartiendo tiempo juntos. Luego, subió una secuencia de fotos que resumen su historia de amor con Dani: arrancando con el estudio de Telefe, de noche y siguiendo con ella, sentada a la espera, y él, sosteniéndole la cartera.

Las fotos más románticas de Thiago Medina y Daniela Celis

Las historias de Thiago y Daniela culminan a pura ternura, con dos postales donde se lo ve, primero a él junto a la panza de ella, y luego los dos muy mimosos, instantes antes de irse a dormir, abrazados en la cama y con una balada de fondo.