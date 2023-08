La sorpresiva respuesta de Mica Viciconte cuando le preguntaron si tendría otro hijo con Fabián Cubero

En medio de los escándalos familiares, Micaela Vicicionte y Fabián Cubero intentan disfrutar de su buen presente como pareja y como padres, a poco más de un año del nacimiento de Luca. Justamente, sobre la paternidad se les consultó en las últimas horas.



En una nota con LAM, el programa que conduce Ángel de Brito en la pantalla de América, la influencer y el ex futbolista fueron consultados sobre la posibilidad de volver a convertirse en padres en un futuro cercano.



“¿Hay ganas de agrandar la familia?”, le preguntó el cronista. “Ahora, ahora, no hay ganas. El chiquitito está fatal. Tiene un año y tres, quiere caminar, hay que controlarlo. Ahora no. Más adelante, como dije siempre, me gustaría”, contestó Mica Viciconte.



Puede sonar lógico que, en medio de tantas turbulencias por la pelea entre Nicole Neumann y la mayor de las hijas que tuvo con Fabián Cubero, Indiana, no sea el momento más oportuno para pensar en agrandar la familia. Esto también juega un factor clave, reconocieron.



En ese marco, Fabián Cubero se refirió a la circunstancia de ser noticia habitualmente por los cortocircuitos con Nicole Neumann. Ante esto, el cronista de LAM le preguntó al ex futbolista su sufría por esas situaciones.

Micaela Viciconte y Fabián Cubero.



“Sí, claramente. Uno preferiría que no haya ningún tipo de esas noticias, pero bueno. Es la vida misma. Trato de enfocarme en la familia”, respondió Fabián Cubero, intentando despejar la pelota, o las polémicas, tal vez.



Por último, ante la consulta a Mica Viciconte sobre si suele aconsejar a Fabián Cubero en los conflictos familiares, contestó: “Hablamos mucho, pero somos grandes los dos. Podemos opinar uno del otro, pero hablamos los dos”.