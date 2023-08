La periodista que hizo una grave acusación contra Marcelo Tinelli: "No ha sido ni prolijo, ni humano"

Tras darse a conocer una serie de cuestionables manejos de la productora de Marcelo Tinelli, LaFlia, la periodista Marina Calabró disparó una grave acusación contra el popular conductor por los presuntos retiros voluntarios de la empresa.

La noticia sobre la dura situación de los trabajadores de la productora de Marcelo Tinelli se da a conocer a días del debut del Bailando en la pantalla de canal América.En diálogo con un móvil de Socios del Espectáculo (El Trece), cuando le preguntaron a Marina Calabró sobre la postergación de la fecha de inicio del certamen televisivo, la periodista respondió filosa: "Ahora dicen 4 de septiembre, cuenta regresiva, qué se yo... ya a está altura no le quiero porfiar más, porque ya le vengo ganando 2 a 0".

Luego, respecto a las fechas de inicio que Tinelli había puesto para el Bailando, refutó: "Dijo el 22 de agosto, yo dije no, dijo el 28 de agosto, yo dije no, no le quiero seguir porfiando, para mí no llega, pero si llega mejor. En buena hora, que arranque así la gente empieza a cobrar".

Acto seguido, y sin esquivar la polémica situación de la empresa de Marcelo Tinelli, Marina Calabró disparó: "Y que revise lo de los retiros voluntarios, que son forzosos porque me parece que eso es grave. Hay que ser prolijo y creo que él no ha sido ni prolijo ni humano en este caso, tengo mensajes que si te los hago escuchar, se te caen las lágrimas".

Finalmente, para dejar en claro su posición ante los manejos de la productora de Tinelli, Calabró remarcó: "Muy doloroso lo que está pasando con los despidos encubiertos de Ideas del Sur y LaFlia".