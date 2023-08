Jorge Lanata sigue internado en terapia intensiva: las últimas novedades sobre su salud

Jorge Lanata sigue internado en la Fundación Favaloro desde el miércoles 23 por una "infección urinaria bacteriémica". Según se pudo saber en su momento, el periodista debería haber recibido el alta a las 48 hs, pero la situación se complicó. Ingresó en terapia intensiva, fue sedado e intubado.

El periodista cumplió hoy una semana de internación y su salud preocupa. Durante la emisión de este miércoles en LAM (América TV), Ángel de Brito contó detalles: "Jorge está sedado y entubado por un problema respiratorio. Está con medicación por su infección urinaria, pero esto se suma a todos los otros problemas de salud que tiene Jorge. Muy difícil el panorama", informó el conductor.

Luego, Yanina Latorre sumó información. La panelista es muy amiga de Elbita Marcovecchio, la esposa del periodista. "Yo me comunico con ella todos los días. No hay muchas novedades. Sigue en terapia intensiva. Ella está muy angustiada. Aún no pueden desentubarlo", expresó la panelista.

A medida que avanzaba la charla, Yanina recibió un mensaje de la esposa de Lanata confirmándole una buena noticia: "Elbita me dice que ya no está entubado ni sedado", confirmó la esposa de Diego Latorre.