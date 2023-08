Ángel de Brito tildó de "intensa" a una actriz argentina: el motivo

No es ninguna sorpresa que los comentarios de Ángel de Brito siempre causan polémica o peleas con celebridades. Este martes, la cuenta de Twitter (X) de LAM (@elejercitodelam), compartió un video de Jimena Barón donde reflexiona sobre la vida y el karma, bajo el título "¿Ivi Nadal o Jmena? #LAM".

La comparación surgió a raíz de varios comentarios de Ivana Nadal, quien se ha mostrado en los últimos años muy positiva y espiritual, y muchos se han burlado de ella en las redes sociales por algunos de sus dichos. En 2021, Nadal contó en Instagram que "vive del amor, del aire que respira, del sol que sale todos los días, de estar agradecida y de ser consciente de la abundancia que es ella".

Mirá el video que compartió Jimena Barón

Barón, en su video, comienza hablando sobre "ciertas creencias que están generalizadas", pero que ella no comparte: "Es esto de que si sos bueno te vienen cosas buenas y que la vida es lo que haces y construís. Yo, a mis 36, pienso que esto es mentira".

"Es muy bello de pensar, pero esto no es así; porque la vida, simplemente, es un camino que tiene una duración que la vida misma decide y que la vida hace lo que se le canta el culo, muchísimas veces. Es más cruel de pensar, pero creo que es mucho mejor, porque con este conocimiento viene el poder de entender de con todo lo que pasa, incluso las 'cacas' que la vida trae. Nosotros tenemos el poder absoluto de convertir eso en una herramienta, de hacer que eso sirva para algo, y nos saca de ese lugar de victimización, de sufrimiento", explicó la intérprete de La Cobra.

Y concluyó: "Cosas pasarán todo el tiempo. Vos tenés el poder de hacer que no sea al pedo, de que sea aprendizaje y de que eso que pasó te haga una mejor persona. Esto es poder y esto es tener el control de tu vida".

La réplica de la artista. Créditos: captura de pantalla Twitter (X) @BaronJimena.

Luego de que el video se volviera viral, Ángel de Brito señaló a Jimena Barón como una persona "intensa". Barón (@baronjimena) no se quedó callada y le respondió al equipo del programa en la red social. "¿Qué boludean, che? Los leo, no se hagan los locos que después se me hacen los copados", comentó picante la actriz.