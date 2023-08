Andrea Rincón, furiosa con Intrusos: la grave denuncia de la actriz

Andrea Rincón compartió en sus redes sociales un durísimo descargo contra Intrusos (América TV) tras una frustrada nota pautada con el ciclo de chimentos conducido por Flor de la V. Según reveló la actriz, tenía acordado con la producción un "mano a mano" con la conductora, pero al llegar al estudio se encontró con que participaría de la charla todo el panel.

"A mí no me van a humillar, no me van a faltar el respeto”, expresó la actriz en el video de más de seis minutos que publicó en su cuenta de Instagram.

Luego un fuerte cruce con la producción, que negó a realizar la entrevista y le pidieron que se retire del estudio. "Me pidieron que me vaya rápido para que Flor no me viera ni escuche", agregó indignada.

Andrea Rincón.

"Fue una doble humillación. Ya no soy la de antes, a mí se me respeta", continuó, tras aclarar que su problema no era no con de la V no con los panelistas, sino con la producción de "estos programas que se manejan así, tan mafiosamente".

"Lo que están haciendo es moralmente bajo, pero ellos están acostumbrados a humillar así a la gente. Conmigo lo hicieron durante años, llamarme drogadicta, decir ‘¿está drogada? Dale, llamala que es el momento, ponele la cámara que la hacemos mierda’. Mi problema es con la gente que me quiere faltar el respeto y abusarme. Esto no es muy distinto a una violación, que decirme ‘dale, ya estás acá, bajate el pantalón que te la ponemos’. No, yo elijo quién me garcha o no, y cómo elijo eso, también elijo que hago o dejo de hacer. ¿Hasta cuándo voy a aguantar el abuso de la gente?", manifestó furiosa.

"A mí no me faltan más el respeto. A mí no me manipulan más. No es la primera vez que me llaman, me quemaron la cabeza. ¿Y cuando acepto ir me faltan el respeto de esta manera? Me produje toda la mañana para que me humillen de esta manera. Esto no se le hace a la gente, van a tener que responder. Un mano a mano son dos personas. Exijo respeto como mujer y como persona. Desde que tengo 22 años voy a ese programa y me faltan el respeto", finalizó.