Revelan el fuerte motivo por el cual Caramelito decidió separarse de Coco Sily

Luego de sorprender a todos con la confirmación de su romance, Cecilia Caramelito Carrizo y Coco Sily decidieron poner punto final a su incipiente relación.

Fue el periodista Rodrigo Lussich quien anunció desde su cuenta de Twitter la triste noticia. "Mala noticia para terminar el día: separados Coco Sily y Caramelito Carrizo. ‘No estamos más juntos. Él es una persona increíble. Tenerlo en mi vida fue algo muy importante para mí’ me confirma ella. Mañana ampliamos en Socios del espectáculo", contó el periodista de chimentos.

Tras las repercusiones de la notica, Pía Shaw sumó detalles en A la Barbarossa (Telefe). La periodista se contactó con el actor, quien le habría revelado que la decisión de la ruptura fue de Cecilia debido a que estaría recomponiendo su relación con Damián Giorgiutti, el padre de sus hijos de quien se había separado en diciembre pasado.

Además, en diálogo exclusivo con PrimiciasYa, Sily confirmó la separación: "Sí, me separé, gracias por preocuparte". Al mismo tiempo agregó contundente: "No voy a hablar del tema".

Este jueves, el propio Lussich sumó detalles de lo sucedido en Socios del Espectáculo (El Trece). "Ella venía de una separación de una relación de muchos años. Y allí está el trasfondo del tema; si ella logró hacer un duelo de todo eso. Es decir, si estaba lista para una nueva relación", comenzó expresando el periodista.

"Lo primero que me dijo fue "no estamos más juntos. Nos encontramos en una situación mía muy particular y un tanto difícil". Ahí está la clave. Si ella había podido elaborar el duelo por completo", agregó Lussich.