Marcelo Tinelli reveló cuál es la recurrente charla que tiene con Guillermina Valdés

El regreso del Bailando (América), no solamente apuesta a tener un impacto en la pantalla nacional, sino también la de los países vecinos. En plena gira promocional en Paraguay, Marcelo Tinelli no solo se refirió al popular certamen, sino también a algunos aspectos de su vida privada, y entre otras cosas reveló cuál es la recurrente charla que tiene con Guillermina Valdés.

En diálogo con el programa paraguayo En línea, Marcelo Tinelli se explayó con amabilidad sobre una serie de temas, y en LAM (América) compartieron algunos de los momentos más signitictivos, destacándose uno relacionado con la crianza de Lorenzo, el hijo en común del conductor y Guillermina Valdés.

Guillermina Valdés mantiene un cordial diálogo con Marcelo Tinelli por el bienestar del hijo que tienen en común. Foto: Instaagram @guillevaldes1.

Más allá de estar separados, el conductor y la empresaria mantienen un diálogo cordial por el bienestar del niño, pero aparentemente para ambos resulta complejo ponerle algunos límites al pequeño, sobre todo aquellos relacionados con su interacción con dispositivos electrónicos.

"Una vez invitó a cinco amiguitos a casa a hacer una pijamada y llegaron cada uno con su tablet. Yo entro al cuarto al rato y los veo a cada uno con su aparato sin mirarse. Entonces les dije: ‘chicos, a ver, dejen los aparatos electrónicos, conéctense mirándose a los ojos y me miraron como diciendo ‘qué dice este señor’", se sinceró Marcelo Tinelli sobre el momento que pasó frente a su hijo y los amigos del niño.

Acto seguido, el líder del Bailndo reconoció que eso lo hablan frecuentemente con Guillermina Valdés, quien tiene una postura más radical sobre el tema. "Con Guillermina muchas veces discutimos eso, charlamos, no discutimos... Que ella en su casa no lo deja usar la play, yo lo dejo con un límite de horas, porque si no se queda afuera de un sistema también", argumentó Marcelo Tinelli.