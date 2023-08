Lali Espósito apuntó contra su última expareja con un durísimo mensaje

Lali Espósito fue noticie en los últimos días al confirmar que terminó su vínculo sentimental con Rels B. "Hace un tiempo tuve un vínculo que, si hay que ponerle un título, cosa que me molesta, pero para que se entienda mejor, era un amor libre en el que yo no tengo que rendirte cuentas en lo que me pasa a mí en la intimidad, pero compartimos intimidad, expresó durante una entrevista para el podcast mexicano Se regalan dudas.

Aunque no dio muchos detalles sobre el vínculo, Lali admitió que lo vivió con alegría, y relató por qué se terminó: "¿Y sabés cuándo se terminó ese vínculo? Cuando hubo mentira al final, que es lo más irónico, porque la intención del vínculo era que eso no exista".

Lali Espósito y Rels B.

En este contexto, Lali reapareció en sus redes sociales con un posteo muy picante. "Podríamos ser nosotros pero no te dieron los huevos...", escribió y adjuntó un video de una pareja de adultos mayores que se divertían bailando reggaeton.

Tras las repercusiones de su posteo, muchos de sus fanáticos lo tomaron como una clara indirecta a Rels B.

Recordemos que si bien ambos nunca confirmaron la relación, siempre estuvieron presentes los rumores y más aún luego de que protagonizaran el video clip de la canción "Como dormiste", en el cual se los muestran disfrutando de unas apasionadas vacaciones en México.

Además el artista estuvo presente en el estadio Vélez Sarsfield, donde Lali realizó el show más importante de su carrera. Sin embargo, en los meses siguientes no se los volvió a ver juntos, por lo cual todo parecía indicar que el romance abría llegado a su fin.