La desgarradora carta de Matías Martin dedicada a su padre: "Pronto serán más años de ausencia"

Matías Martin compartió en sus redes sociales una conmovedora carta dedicada a su padre, quien hubiera cumplido 90 años. "¡Feliz cumple, pa! ¡Qué lindo hubiera sido festejar con vos tus 90! Te fuiste a los 63, que hoy me parecen cortísimos. Pronto serán más años de ausencia que de presencia, sin embargo llevo marcado a fuego y tinta tu legado", comenzó expresando el conductor.

"Me encanta imaginar que me viste cumplir sueños personales y profesionales, apenas asomaba a la vida adulta cuando te empezaste a ir. Que estuviste en mi casamiento y compartiste risas con la mujer que elegí amar. Que me viste convertirme en padre y jugaste con mis hijos", agregó.

"Que te tuve en los momentos duros y recibí tu mirada y tu abrazo en los festejos de los días hermosos como hace la compañera que elegiste y que está siempre conmigo", enumeró Matías sobre los momentos clave de su vida.

Acto seguido, dejó en claro: "Igual no me quejo. Me apoyaste para que sea quien quería ser. Me llenaste de valores. Sentí tu amor y tu apoyo. Te recuerdo así. Con el lápiz negro en la mano y un papel siempre cerca. Con la mirada serena y segura. El compromiso de ser honesto y defender lo que se piensa y de pensar lo que se dice. La cultura del trabajo. La tranquilidad de no guardarse nada con los propios y de respetar siempre a todos. Vivir con alegría, con colores, con imaginación y creatividad".

Matías Martin.

"Tus nietos saben bien quién fuiste, abuelo Jorge. Hace poco vino de Alemania tu hermano Patricio y además de decirme que fuiste un padre para él, pudieron escuchar algunas historias familiares que, tal vez, les hubieras contado vos. Si supieras cómo crecieron y se transformaron en identidad de una generación las ideas y dibujos que creaste estarías orgulloso. Bah, yo estoy orgulloso, vos le bajarías el precio y te enfocarías en lo próximo. Mañana es mejor. Por suerte no me faltó darte ningún abrazo y pude decirte mucho de lo que hoy comparto. Siempre agradecido", concluyó.