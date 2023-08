El sarcástico comentario de Eduardo Feinmann sobre la situación financiera de Marcelo Tinelli

Desde hace tiempo, es de público conocimiento que la situación financiera de Marcelo Tinelli y sus empresas, lo llevaron contraer una serie de deudas por cheques rechazados. Y ahora, Eduardo Feinmann se despechó con un sarcástico comentario sobre este tema desde su cuenta de Twitter.

El punto de partida de la ironía del periodista lo originó el titular de una nota a Marcelo Tinelli, donde el líder del Bailando (América) decía: "No me gusta cuando me dicen que todo lo que toco es oro, hice 200 programas malos". Ante esa afirmación del popular conductor, Eduardo Feinmann disparó filoso: "Hasta ahora... todo lo que tocas, son cheques voladores".

El irónico mensaje de Eduardo Feinmann sobre Marcelo Tinelli. Foto: Twitter @edufeiok.

A su vez, Jorge Rial citó el posteo de su colega y comentó con emojis de risas, ya que justamente fue él quien en Argenzuel (Radio 10) dio algunos detalles de ls millonarias deudas de Marcelo Tinelli. "¿Saben cuál es el problema con Tinelli? Que le cuesta encontrar un estudio de grabación porque claro, le piden la tarasca al contado o en efectivo porque ya nadie le cree", aseguró el conductor.

Además, en sintonía con la ironía de Eduardo Feinmann, Jorge Rial había argumentado sobre la situación de Marcelo Tinelli: "El tema es que nadie le quiere aceptar los cheques a Tinelli, porque son cheques que tienen la extraña capacidad de volar. El hombre no puede volar, pero los cheques de Tinelli si. ¿Es increíble, no? Entonces le piden el efectivo, y el efectivo cuando son cifras tan altas es difícil de conseguir".

Marcelo Tinelli está en los días previos a su regreso a la televisión con el Bailando. Foto: Captura TV.

Finalmente, Jorge Rial había detallado el monto de las deudas de las empresas vinculadas con Marcelo Tinelli. "En total son 258 cheques por 648 palos. Hay cheques que son de San Lorenzo, cheques que dio la firma 'Publicidad e Imagen SRL' y también hay cheques que son de 'Laflia producciones', que son 32 cheques por 20 palos. Ese es el lío verdadero", explicó el periodista.