Antonio Najarro, ex director del Ballet Nacional de España, llega con su compañía al Teatro Coliseo

Luego de finalizar su gestión como director del Ballet Nacional de España, cargo que llevó a cabo con gran suceso entre los años 2011 y 2019, Antonio Najarro ha regresado a la dirección de su propia compañía, con la que realizará una extensa gira que tendrá tres funciones en el teatro Coliseo de Buenos Aires, los días jueves 3 y viernes 4 de agosto a las 20.30hrs y el sábado 5 a las 21.30.

En esta producción Najarro expresa su deseo de revisitar sus orígenes recuperando y ensalzando el lenguaje de los grandes ballets coreográficos españoles y por eso la titula Querencia, en relación a esa necesidad que todos tenemos de volver al sitio en el que nos hemos criado y sentido felices.

Los once cuadros en los que se divide Querencia tienen música original compuesta especialmente por Moisés Sánchez y ha sido grabada por la Orquesta de Extremadura. De esta manera y con la participación de 14 extraordinarios bailarines Querencia propone un viaje coreográfico y musical a través de los tradicionales ritmos de la escuela bolera, la danza estilizada, el folklore español y el imprescindible flamenco vistos desde una perspectiva actual y de absoluta vanguardia.

Antonio Najarro dirigió por 8 años el Ballet Nacional de España.

Antonio Najarro, ya en Buenos Aires tras las presentaciones en Chile, dialogó en exclusiva con MDZ reflexionando sobre la actualidad de la danza y cómo llegar a los jóvenes para que se empapen en esta disciplina artística en la que él es uno de los referentes del mundo.

- ¿Cómo es volver al país tras el éxito paso en el 2019, en aquella ocasión con el ballet nacional?

- Pues con muchísimas ganas, la verdad. Con muchas ganas de llevar la danza española al Teatro Coliseo. Ojalá sintamos lo mismo que la última vez que vinimos, que fue increíble. Primero, la satisfacción de ver que tu espectáculo ha calado y que tu espectáculo ha emocionado, que para mí es el principal objetivo, que emocione nuestro trabajo. Y lo segundo, que se valore tanto el arte de tu país, tan lejos de tu país. Aquí en Argentina hay una comunidad de seguidores de la danza española, por toda la descendencia española que hay. Y la verdad es que es increíble. En el 2019 que vinimos hacía 15 años que el Ballet Nacional de España no pisaba a Buenos Aires. Es tanto amor el que hay hacia la danza española que la verdad es que nos quedamos abrumados y luego ya pues bueno el resultado de las presentaciones pues fue increíble.

- He tenido la posibilidad en última semana de entrevistar a José Sacristán y a Mara Barros, dos coterráneos tuyos, españoles también. Y todos coincidieron en eso, en el cariño del argentino con el español. ¿Cuál es la diferencia entre el público argentino y el público español?

- En mi país también está siendo muy bien aceptado mi espectáculo, también tenemos muchas ovaciones. La diferencia de aquí es que quizá el argentino es como digamos más cercano, es más de tocar, es más de querer sentirte, por así decirlo. El argentino tú sientes que quiere sentirte, que quiere verte, que quiere tocarte, que quiere estar contigo, que quiere sentirlo, que es de manera física que tú estás ahí, que estás apoyando. Yo estoy recibiendo miles y miles de mensajes antes de venir aquí, desde que salieron a la venta las entradas del Teatro Coliseo. Querencia se presentará en el Teatro Coliseo este jueves, viernes y sábado.

- Tu tienes además una gran relación laboral con Argentina...

- Mi relación con Argentina viene desde el comienzo de mi compañía privada, allá en el año 2001, cuando decidí invertir todo lo que tenía en mi compañía después de ser el primer bailarín del ballet nacional de España. Me uní a un quinteto de músicos argentinos que se llamaba en aquel momento Ensamble Nuevo Tango. Tocaban unos temas de Piazzolla que estaban legados por el propio Piazzolla. Creé mi primer espectáculo Tango flamenco uniendo el tango argentino con la danza española.

- Por ahí la danza no es un arte de los más populares o de los que se puede llegar de casualidad, como sí la música. ¿Cómo se puede llegar a las nuevas generaciones?

- Desde el año 2000, que creé mi compañía y sobre todo la dirección del Ballet Nacional de España, he estado obsesionado por comunicar danza. Conseguí en España tener un programa propio en la Televisión Española, donde conseguí darle mucha más visibilidad a la danza. Llevé la danza al patinaje artístico sobre hielo, a la natación sincronizada, a la moda, a la fotografía, al cine, actividades pedagógicas que hemos hecho, creación de un libro de "Bailando un tesoro", donde los protagonistas son cuatro niños, que cada uno de ellos representa una de las ramas de la danza española. El primer videojuego de danza española lo publicamos con el Ballet Nacional de España. Tuvimos infinidad de visitas a colegios, a centros de enseñanza, aparte de toda la actividad que tenemos en las redes sociales, todo ello es con el fin de captar la atención del público joven.

Hago todo lo posible por actualizar, que no es lo mismo que modernizar, actualizar la imagen de la danza española. De hecho, en esta Querencia que vamos a presentar en Buenos Aires, está toda nuestra tradición, toda nuestra tradición se huele y se percibe. Las batas de cola, los mantones de manila, los abanicos, las mantillas, la capa española, el sombrero cordobés... Todo está en este espectáculo, pero todo está diseñado, tanto el vestuario, como la música, como la coreografía y como las luces, de una manera absolutamente vanguardista, intentando dar una imagen muy actual. El vestuario, por ejemplo, hay mucha moda, moda actual, mezclada con la moda tradicional. Todo eso con el objetivo de, como me has preguntado, captar la atención del público joven.

Ha sido mucha la estrategia, es muy difícil llegar a los jóvenes con la danza, no te lo voy a negar, es muy difícil, porque la danza, desgraciadamente, necesita mucha más visibilidad en los medios de comunicación. Yo creo que ese es el secreto

- ¿Sirven los realities de danza?

- Yo soy partidario de ese tipo de realities que dan visibilidad a la danza, siempre y cuando muestren los valores reales de la danza. Estos valores son la disciplina, la constancia, la repetición continua y sobre todo mostrar que todo se consigue muy poco a poco. Estoy totalmente en contra de cualquier programa de televisión, lo que sea, cualquier divulgación que dé a entender que un bailarín se hace de un día para otro. Esto es una profesión muy dura, una profesión muy temprana, una profesión en la que un joven se tiene que hacer responsable de su vida a una edad muy temprana, tomar decisiones muy pronto. Tu cuerpo es tu instrumento de trabajo, lo cual es muy duro y psicológicamente tienes que estar muy fuerte.