Marina Calabró contó qué estrategia tomó C5N ante el intento de renuncia de Jorge Rial

Tras el momento límite que atravesó en Colombia al sufrir un infarto, Jorge Rial retomó parcialmente sus actividades laborales por indicación de los médicos que lo atienden. Y ahora, Marina Calabró contó que el conductor quiso renunciar a C5N, pero desde la señal de noticias tomaron una estrategia para asegurarse la permanencia de su periodista estrella.

En los últimos meses, Jorge Rial se ha concentrado en su recuperación, y a su labor en Radio 10. En tanto que a medida que persistió su licencia en C5N, comenzaron a surgir las especulaciones de una ruptura del conductor con dicha empresa. Por su parte, en su columna en Lanata sin filtro (Radio Mitre), Marina Calabró aclaró los tantos respecto al líder de Argenzuela.

"Jorge Rial vuelve a C5N. Va a retomar la conducción de Argenzuela en septiembre", confirmó la especialista en espectáculos. Luego Calabró que Rial intentó renunciar a C5N, pero el canal logró retenerlo.

Jorge Rial vuelve a la pantalla de C5N en septiembre. Foto: Captura TV.

"Un decisor de C5N me contó que Rial les había pedido una reunión para hablar con ellos, y que se presentó y les dijo 'chicos, todo bien, rescindamos el contrato, me da calor, estoy cobrando sin laburar'. Él salió de la pantalla a partir de su episodio de salud y el canal le sostuvo el sueldo, el contrato, porque hay una recomendación médica de descanso", explicó Marina Calabró sobre la situación de Jorge Rial en C5N.

Finalmente, la periodista reveló a qué estrategia apostaron desde la empresa para mantener en su grilla a Rial. "Lo que me dice el decisor es que le dijeron 'no queremos que te vayas, sos parte fundamental de la estructura, queremos que sigas, volvé como quieras y como puedas'. Acordaron que vuelva a la conducción de Argenzuela en septiembre, en una frecuencia de dos o tres veces por semana, de acuerdo a como se vaya sintiendo. Y me dijeron que va a meter mano en el programa, va a poner un poco de orden", detalló Calabró.