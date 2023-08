La lapidaria frase que lanzó Valeria Lynch sobre Patricia Sosa en el programa de Fernando Dente

Patricia Sosa y Valeria Lynch eran uña y carne. Las cantantes tenían una increíble y hermosa relación, pero en 2020 se disolvió la amistad y comenzó una guerra entre ambas que, hasta el día de hoy, sigue en pie. Es más, Patricia Sosa reveló en mayo en Socios del Espectáculo que todavía tiene bloqueada a la intérprete de Que Ganas de No Verte Nunca Más.

Este lunes, Valeria Lynch fue invitada al programa de Fernando Dente, Noche al Dente. El conductor le hizo preguntas de diversa índole a la artista y metió el dedo en la llaga cuando le consultó sobre Patricia Sosa. "¿Harías un cover de Patricia Sosa?", fue la pregunta que desconcertó a la cantante.

Patricia Sosa y Valeria Lynch, 1999. Créditos: Twitter @arg_beauty.

"¡¿Qué?! ¿Cómo un cover? No... prefiero que no. Para mí eso es fin, pero fin fin", contestó tajante Lynch. "Me dolió, no me enojo. Yo para que me enoje sabés lo que tienen que hacerme... y no llegó a hacerme mucho, todavía, así es que no", agregó la artista.

Mirá el tenso momento que se vivió en Noche al Dente

Luego de eso, Valeria Lynch se explayó acerca de su relación con la cantante: "Me dolió porque nunca me escuchó, así es que ya está, fue". Y concluyó de manera muy picante: "Persiana baja, bajísima. Que siga vendiendo entradas (Patricia Sosa) hablando de mí".

Además, Fernando Dente le preguntó a la cantautora a quién, además de Patricia Sosa, le dedicaría el tema Que Ganas de No Verte Nunca Más. "Yo tengo mucha gente para dedicarsela, no a una sola. Tengo un montón, pero a ella no le dedicaría eso, para nada, pero sí a otra gente", replicó Valeria Lynch. Después de su respuesta, interpretó el famoso tema en medio del programa.