De qué murió Hernán Terranova, participante de Cuestión de Peso

Hernán Terranova, uno de los participantes más queridos de Cuestión de Peso (El Trece), murió a los 47 años. La triste noticia la comunicó Susana Lorna, ex compañera del programa y conocida por ser "la fan de Susana Giménez".

"Conmocionada al enterarme de la partida de mi ex compañero de Cuestión de peso Hernán", indicó desde sus redes sociales. "El peso de las enfermedades ya que partió luego de luchar contra la obesidad y la depresión y lamentablemente no pudo vencerlas", agregó.

Hernán Terranova.

Por su parte, Pablo Bragale, otro ex Cuestión de Peso, se mostró conmovido y también se volcó a las redes para despedir a su amigo: "La vida, la enfermedad de mierda y el destino quisieron que te vayas. Se fue el que nos hacía cagar de risa a todos, el que me hizo conocer el Cilindro, el verdulero que no comía verdura, el que me ayudó cuando no tenía para pagar el hotel, el compañero de banco. Hoy se fue Hernán Terranova, una gran persona, padre e hincha de Racing. Abrazo a toda su familia y que descanses en paz amigo”.

El posteo de Susana Lorna. Instagram @susalorna

Las causas del fallecimiento estuvieron vinculadas a su cuadro general. Según revelaron allegados al sitio Big Bang News "sus riñones ya no le funcionaban". Además, agregaron que a esta condición se le sumó "su peso y la depresión".

Recordemos que Hernán participó de la edición 2017 del programa que conducía en ese entonces Fabián Doman. Allí llegó con 41 años y con mucha preocupación por su salud. Pesaba 187 kilos y estaba asustado. Durante su presentación en el ciclo, reveló el motivo que lo llevó a presentarse: "Mi hijo me dijo: 'papi, dejá de comer porque te vas a morir'. Él es lo que más amo pero no puedo jugar a la pelota, no puedo llevarlo al cine, nada", confesó en aquel momento.