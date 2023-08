Murió Coco Boudakian, líder fundador de Danger Four

Este lunes se conoció la triste noticia de la muerte de Krikor "Coco" Boudakian, músico uruguayo y líder fundador de Danger Four, banda pionera en rendir tributo a The Beatles. El artista de 66 años se desempeñó en el rol de George Harrison, como primera guitarra. La banda tributo se destacó en la década de 1980 por ser la primera en recrear con precisión la música del famoso cuarteto de Liverpool.

Desde la página oficial del grupo confirmaron la noticia compartiendo un extenso y emotivo comunicado. "Con profundo pesar y un corazón lleno de recuerdos invaluables, compartimos la triste noticia del fallecimiento de un verdadero ícono musical, Coco Boudakian. Líder incansable y fundador de Danger Four, la mente maestra detrás del mundialmente premiado y aclamado Homenaje a The Beatles, Coco deja un legado imborrable en el mundo de la música", comienza la carta publicada en las redes sociales del grupo.

"No solo fue un líder excepcional, sino también un artista apasionado que supo capturar la esencia misma de la música de The Beatles y llevarla a audiencias de todo el mundo. Con su creatividad y dedicación, él y su banda, Danger Four, dieron vida a un Homenaje a los Beatles que no solo emulaba su música, sino que también transmitía la energía y la magia que los Beatles trajeron al mundo en su época", agregaron.

"Su impacto va más allá de las palabras. Coco Boudakian se ganó el título de El Padre de las Bandas Tributo debido a su contribución excepcional a la música y al arte de rendir homenaje a los grandes íconos. Su visión y pasión dieron origen a Danger Four, una creación que perdurará por siempre, llevando consigo el espíritu y el legado de su creador. Aunque nos ha dejado físicamente, su música, su arte y su espíritu vivirán eternamente en cada nota que ejecute Danger Four y en cada escenario que pisen", continuaron.

"En estos momentos de duelo, extendemos nuestras condolencias a la familia, amigos y seguidores. Sus contribuciones han dejado una huella imborrable en la historia de la música, y su legado seguirá inspirando a generaciones venideras a través de Danger Four. Honremos juntos la memoria de Coco Boudakian al celebrar su vida y su música. Mantengamos viva la pasión y el amor que él depositó en cada acorde, y sigamos disfrutando de su legado en cada actuación de Danger Four. Descansa en paz, Coco Boudakian. La magia de tu guitarra vivirá por siempre en nuestros corazones", remarcaron.

"Queremos compartir con ustedes que, siguiendo el deseo y la visión de Coco, el grupo Danger Four continuará adelante con su agenda de shows. Esta decisión refleja el compromiso de mantener viva la pasión y la energía que Coco aportó a la música y a sus seguidores", compartieron para finalizar.