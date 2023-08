Los románticos mensajes de Ricardo Montaner y Marlene por su aniversario de casados

El músico Ricardo Montaner y la empresaria Marlene Salomé Rodríguez cumplieron 34 años de casados y lo celebraron con románticos y amorosos mensajes publicados en sus redes sociales, mientras disfrutaban de un viaje en familia.



Fue el 26 de agosto de 1989 cuando el cantante y su esposa se casaron en Puerto La Cruz, Venezuela. De este amor llegaron al mundo tres hijos: Ricardo (Ricky), Mauricio (Mau) y Evaluna.



En su cuenta de Instagram, Marelene Rodríguez compartió una historia en la que dejó un hermoso mensaje dedicado a su esposo, durante las vacaciones en las que también están acompañados por Evaluna, Camilo Echeverry y la hija de ambos, índigo.

Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez celebraron su aniversario de casados. Foto: @montaner.



“¿Cuántos son? 34 +2 que llevaba+ otro al principio, nunca sé cuántos son en total, pero estos primeros años me han gustado tanto que quiero, por lo menos, el triple más aquí y luego para siempre. Me fascina estar casada con él”, escribió Marelene Rodríguez.



“Feliz aniversario, pa. Te amo. Y como esto hay que celebrarlo, lo viviremos doble. Ya aquí, en el futuro es 26 y nos vamos al presente para vivirlo dos veces”, agregó la esposa del reconocido cantante.



Por su parte, Ricardo Montaner no quiso ser menos y también le dedicó un tierno posteo a su actual esposa y madre de tres de sus hijos (ya tenía dos, Alejandro y Héctor, fruto de un matrimonio anterior).

Posteo de Ricardo Montaner para Marlene Rodríguez por su aniversario de casados. Foto: @montaner.



“Hace 34 años decidimos firmar para toda la vida. Hoy puedo decir con orgullo y felicidad que se puede el ‘para siempre’, que no es una utopía, es una cuestión de hacer el pacto y honrarlo todos los días. Dios ha sido de encargado de mantenernos unidos”, escribió el músico.



“Sabemos que en él podemos poner todas nuestras cargas y descansar. Hoy nuevamente dejo constancia de mi incondicionalidad y amor verdadero. Te amo inevitablemente, Marlene”, cerró Ricardo Montaner.