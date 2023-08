La mamá de Mariano Caprarola rompió el silencio y contó que siente a días de su muerte

El 17 de agosto murió el productor de moda, Mariano Caprarola, tras descompensarse luego de realizarse un tratamiento renal, el cual era más que habitual en su vida debido a la calcemia que padecía. Dicha enfermedad fue una de las secuelas de las inyecciones con metacrilato con las que lo intervino el falso cirujano Aníbal Lotocki durante su juventud.

Con relación a dicha intervención, el panelista de La Jaula de la Moda había reflexionado, hace dos meses atrás: “En ese momento era joven e hice algo estúpido, por no pensar las consecuencias, pero nunca pensás que un amigo te va a traicionar como me traicionó, que te va a inyectar muerte”.

Mariano Caprarola junto a su madre, Fady, de 92 años

La relación que mantenía Mariano Caprarola con su madre era entrañable. Muy compañeros y siempre pendientes del otro: "Su preocupación era que yo no dejara de atenderme. Él siempre me preguntaba cómo estaba y si me dolía algo. Estaba muy pendiente de mí y de mi salud. Tenía una desesperación por tener una mamá de tantos años y pensar que me podía pasar algo", explicó, María Luisa, más conocida como Fady, la mamá del productor de moda.

Y agregó: "En una de mis casas teníamos cámaras, entonces él espiaba si yo ya me había acostado o qué estaba haciendo. Creo que Dios dispuso esto para evitar que yo me vaya antes que él y que Mariano no sufriera mucho. Él me decía: 'El día que no estés, me voy atrás tuyo'. Me hacía mal, pero me lo decía siempre".

Una conexión única y una pasión compartida. Ambos disfrutaban mucho ir al teatro a deleitarse con una buena obra y un momento juntos, que quedaría para siempre en sus corazones. Fue así que las últimas dos que vieron fueron sobre Avenida Corrientes, Tootsi y Matilda el musical: "Nos encantaba compartir ese plan", recordó.

Y remarcó sobre cómo se encontraba de salud su hijo en los últimos meses: "Quería solucionar los problemas de salud que tenía por lo que le había hecho este señor (Aníbal Lotocki). También estaba muy preocupado por la salud de Silvina Luna. Él la quería mucho y le afectaba un montón la situación de ella. Él sufría muchas molestias físicas, pero jamás quiso tomar acciones legales".

Mariano Caprarola era muy amigo de Silvina Luna, quien también se operó con Aníbal Lotocki

La vida de Faby no fue nada fácil, ya que hace unos años perdió a un primer hijo, en 2016, por cáncer de pulmón, anteriormente a su compañero de vida y hace 10 días a otro de sus hijos. Sin embargo, no baja los brazos y sigue adelante, sintiendo muy cerca a Mariano Caprarola.

"A Mariano lo tengo acá. Fuimos a buscar las cenizas y está conmigo al lado de sus 'chicas'. Él tiene, o tenía, tres estatuillas de vírgenes. Cuando se iba a trabajar o volvía a su casa les decía: 'Hola, chicas'. Entonces pensé que era el lugar más indicado para poner la urna. Creo que era lo más lógico que estuviera con 'las chicas', ¿no?", concluyó con cierta dulzura.