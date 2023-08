Mica Viciconte desafió a Nicole Neumann con una contundente revelación

Nicole Neumann miente algunas diferencias con su hija mayor Indiana Cubero. A tal punto que la joven decidió irse a vivir con su papá, Fabián Cubero y su nueva familia, compuesta por Mica Viciconte y el hijo que tienen en común, Luca.

En este contexto, la relación de Indiana con Mica se fortaleció. Así fue que, en una entrevista radial con Catalina Dlugi para la Once Diez, la modelo aclaró su vínculo con la hija mayor de su pareja.

"Nunca quise ocupar el rol de madre de alguien que no es mi hija, y eso sacando a Indiana en general, pero es muy difícil no involucrarse en situaciones diarias y las terminas cuidando como si fueran tuyas, yo estoy para acompañar; las adoro y las amo, hace seis años que convivimos", comenzó expresando.

Mica e Indiana.

Luego, y sin mencionar a la expareja de su novio, Viciconte expresó su opinión con respecto al cuidado que se le da a los niños de familias ensambladas. "Los problemas no son los chicos, el problema son los grandes, cuando involucran a los pequeños", indicó.

Nicole Neumann.

Recordemos que hace unas semanas atrás en una nota que Mica concedió a Intrusos (América), se refirió a la posible reconciliación entre Nicole y su hija. "Desconozco. No voy a entrar ahí, primero porque no deja de ser la mamá, y después porque las internas prefiero guardármelas porque adoro a Indiana, y para mí lo primero es, ante todo, que ella esté bien. La salud mental y física de una menor. Y espero que la Justicia actúe y no haga oídos sordos a algo tan importante", concluyó.