Florencia Peña rompió el silencio y habló como nunca de la situación del país

Es un símbolo de la televisión argentina. Hizo reír a familias enteras con su eterna 'Moni Argento' en Casados con Hijos y actualmente deslumbra como jurada en el nuevo programa de Telefe, Got Talent Argentina.

Florencia Peña brindó una charla profunda y a solas con Infobae en la cual habló de todo: Su presente laboral, sus hijos, su pareja y la situación de Argentina fueron algunos de los tópicos.

La actriz deslumbra en Got Talent Argentina

En el reality, conducido por Lizy Tagliani, que comenzó hace unas semanas, Florencia Peña comparte la posición de jurado con Abel Pintos, La Joaqui y Emir Abdul, donde aseguró ser “La llorona del cuarteto. Me emociono mucho”. Y agregó: “En mi camino ha habido muchos no, y esos no me construyeron. Esos no me hicieron ser quién soy hoy. Me dieron templanza. Construyeron mi carácter”.

Sin dudas es una mujer plantada y con carácter, que no duda en decir lo que piensa. Es por ello que dicha entrevista no dudó en expresarse cuando la periodista le preguntó sobre la situación de Argentina: "Al pueblo siempre hay que escucharlo. Cuando hay un pueblo disgustado, cuando hay un pueblo que está expresándose, porque la democracia en las urnas es donde uno debe expresarse, yo no estoy de acuerdo con la violencia, yo no creo que haya que expresarse de manera violenta. Sí creo que en la democracia uno tiene la posibilidad en las urnas de mostrar su descontento".

Y fue tajante a la hora de hacer hincapié en los derechos: "No estoy para nada conforme ni de acuerdo es de retroceder en materia de derechos. De ir a una Argentina de la que venimos y que nos costó mucho construir".

Siguiendo en la misma línea, cerró: "No voy a apoyar nunca es la posibilidad de que perdamos cosas y derechos que nos costó mucho tiempo construir. Además, por la historia difícil que tenemos, de volver hacia atrás y de pensar en una Argentina que tenga que ver con los momentos más oscuros nuestros. Eso sí lo voy a defender".

Sin pelos en la lengua continúo: "A mí no me parece aberrante la justicia social y somos un país que tenemos una deuda grande justamente en materia de justicia social".

Y levantó la bandera del debate pacífico: "Todos saben cuál es mi pensamiento; entonces, desde un lugar muy respetuoso por el pensamiento ajeno, porque eso sí lo aprendí, podemos debatir con ideas".