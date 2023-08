Yanina Latorre contó la charla secreta que tuvo con Elba, la mujer de Lanata, sobre su salud

La salud de Jorge Lanata sigue siendo un tema que preocupa a todos. El periodista permanece internado en la Fundación Favaloro desde el miércoles, por lo que Yanina Latorre dio algunos detalles en LAM acerca de una charla que sostuvo con Elba Marcovecchio durante las últimas horas.

Tanto Yanina Latorre como Ángel de Brito mostraron su fuerte preocupación por la salud de Jorge Lanata al introducir el tema, sabiendo que ambos son muy cercanos al periodista.

Cabe recordar que el conductor de PPT fue ingresado al centro médico por un cuadro de infección urinaria -que ya está siendo tratado- pero que actualmente permanece sedado, en terapia intensiva y asistido con mascarilla de oxígeno por tener dificultades para respirar.

"Están esperando a ver cómo evoluciona la infección y está sedado", le dijo Elba Marcovecchio, la esposa del periodista, a Ángel de Brito. Ante esto, Yanina Latorre acotó: "De la infección está mejor pero lo que le costaba es el tema de glucosa, que no estaba totalmente compensando".

"Sé que hoy lo estuvieron viendo una de sus hijas y Elba está ahí todo el tiempo", remarcó el conductor de LAM, a lo que la panelista agregó: "Sí, lo vieron todos, Elba está ahí todo el tiempo".

Luego la angelita pasó a detallar una charla privada que tuvo con la abogada por estas horas. "Creo que corté con ella anoche a la 1 y media de la mañana, recién salía de la clínica. Muy preocupada obviamente. Ella lo cuida todo el día", introdujo.

Elba Marcovecchio se mantiene fiel al lado de Jorge Lanata en este delicado momento.

"De hecho no está viniendo al programa de Mariana (Fabbiani) por eso. Porque se va de la casa a la clínica y en algún momento también atiende cosas del estudio", agregó por su parte Ángel de Brito, remarcando la ausencia de Elba Marcovecchio en DDM por estos días, programa en el actúa como panelista.

Luego Yanina Latorre destacó la admirable compañía y fidelidad que tiene la abogada con Jorge Lanata. "Ella está preocupada y muy enamorada. Me dio angustia cuando hablaba porque me dice 'me enamoré de él y lo voy a cuidar todo el tiempo'". Elba Marcovecchio y Jorge Lanata.

Y remarcó: "Le dije por qué no te vas un rato, comiste, querés que vaya, le dije. Y me dijo 'no Yani, vos no entendés, yo me enamoré de él así y lo voy a cuidar todo el tiempo'. Eso me emocionó".