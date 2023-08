El motivo por el que denunciaron al ciclo de Fabián Doman tras una encendida polémica

En los últimos días, el programa de Fabián Doman, Bien de Mañana (El Trece) quedó en el ojo de la tormenta tras la emisión de un móvil desde un subte en el que abordaron a un par de personas de un pueblo indígena. La encendida polémica terminó con una denuncia al ciclo en la Defensoría del Público.

Desde el momento en que la cronista Maggie Vigil hace un sarcástico comentario a la pareja entrevistada que habló en su lengua, hasta la no muy afortunada interacción de Fabián Doman y su panel, fueron objetados en las redes sociales. "Argentina tiene que aprenden a hablar en idioma de los indios. Tienen que aprender en la escuela. Tienen que cambiar un poco", remarcó el hombre que iba en el subte.

Acto seguido, cuando la movilera le mencionó el nombre del conductor del programa, el entrevistado sentenció: "Tienen que renovar a todos, no sirven esos". Y la situación se tensó más todavía cuando la periodista le preguntó a la mujer a quién votó en las PASO 2023. A lo que la integrante de pueblos originarios respondió con que su sufragio es secreto, y objetó que la cronista se riera de su comentario.

"Me río porque me dice que es privado. No se enoje, si no le estoy peleando", se excusó la movilera. Entonces la entrevistada redobló: "Yo tampoco le estoy peleando pero son cosas serias, estamos definiendo el destino de un país".

Indignado, Fabián Doman interrumpió: "Dale, dale. Tampoco que me dé clases de moral... Me banqué bastante que el señor te trate un poco mal al principio. Ya que la señora también te trate mal, no. Dos no".

Tras este tenso momento, comenzaron llegar varias denuncias a la Defensoría del Público, organismo que informo: "Las comunidades indígenas nos expresaron su preocupación por el contenido de un programa de televisión donde se banaliza su cultura y su lenguaje. Desde la Defensoría trabajamos también para promover los medios gestionados por las propias comunidades, para que puedan tener voz propia. Esto garantiza también una comunicación democrática para toda la población, no solo para los pueblos originarios".