La vuelta de Andy Kusnetzoff a la pantalla de Telefe ya es oficial y tiene fecha

Luego de un año lleno de negociaciones, marchas y contramarchas, y cuando todo indicaba que habría que esperar hasta 2024, vuelve Andy Kusnetzoff con PH Podemos hablar a la pantalla de Telefe. Más demorado que nunca, el ya clásico ciclo de los sábados por la noche regresará al aire y ya tiene fecha definida.

Así lo anunció Marina Calabró en su columna de Lanata sin filtro, donde brindó información tras haber hablado con “el riñón de Andy”. "Confirmado, vuelve PH, fue primicia y hora tenemos confirmación oficial. Tal como contamos, el programa de Andy va a cubrir el prime del sábado en Telefe. Esto es el último cuatrimestre del año", contó la periodista.

“Así nos lo contó el riñón de Andy, que se tomó su tiempo, pero en esta le voy a dar la derecha. A mí la fecha que me dan para el arranque de PH es mediados de septiembre, habría que ver cómo caen los sábados, seguramente es 16, yo creo que por ahí va a ser el debut de Andy Kusnetzoff", agregó Calabró.

Además, la columnista del programa que conduce Jorge Lanata en Radio Mitre señaló que en Telefe ya tienen la escenografía montada y solo falta afinar detalles para la vuelta tan esperada de Andy Kusnetzoff que ya muchos daban por perdida, al menos durante este año.

El conductor de PH Podemos hablar estuvo abocado a su programa de radio, Perros de la calle.. Instagram Andy Kusnetzoff

Es que, cada vez que le consultaban sobre el tema, el conductor de Perros de la calle no descartaba su regreso pero daba a entender que no había punto de consenso con el canal de las pelotas: "Siempre hay posibilidades, estamos ahí (en negociaciones)... Lo que es seguro es que si no arranca este año, arranca el año que viene".

En su nueva temporada PH Podemos hablar se emitirá en su horario habitual de los sábados y se mantendrá la propuesta que es esencia del ciclo con invitados que siempre da lugar a las anécdotas y confesiones.

El motivo por el que se retrasó PH Podemos hablar

Días atrás, Yanina Latorre contó en LAM que sabía por qué Andy tardaba tanto en cerrar con el canal. "Yo me crucé con Andy y le pregunté. Me dijo que tiene diferencias con el programa, sobre ideas y horarios", explicó la panelista.

Pero con el correr de la semana, las conversaciones llegaron a buen puerto y el conductor y la productora Kuarzo lograron cerrar condiciones y firmar por un nuevo período. Lo cierto es que Telefe ya anuncia la vuelta de PH en su tanda publicitaria. Vuelve PH a Telefe a mediados de septiembre. Captura TV

En medio de tantas idas y venidas, se dijo que en esta nueva etapa, que se da en período electoral, el programa podría tener un giro en el perfil de los invitados. "Ahora habrá un cambio importante, debido a que son las elecciones presidenciales, por lo que la mayoría de los invitados serían de ese rubro”, se comunicó.