Cuándo se estrena en Netflix la película de BTS, la banda coreana de K-POP

El K-POP ha conseguido imponerse en el mundo y son varios los artistas de Corea del Sur que han logrado hacerse un nombre en la industria musical. BTS es una de los grupos musicales con mayor popularidad en el mundo que ha alcanzado inimaginables números en sus canciones.

La banda la integran siete jóvenes: Jin; Suga; J-Hope; RM; Jimin; V; y Jungkook; y se formó en el año 2013. BTS ha marcado un antes y un después en el K-POP al tener más de 500 premios ganados y estar nominados 726 veces en distintas categorías, sí, a nivel mundial.

BTS en el videoclip "Dynamite". Créditos: captura de pantalla "Dynamite".

Left and Right; Dynamite; y Take Two; son algunos de sus temas más conocidos que acumulan millones de reproducciones en diferentes plataformas musicales.

Mirá el tráiler de Bring The Soul: The Movie, la película de BTS

En 2019, BTS estrenó una película-documental de su gira Love Yourself, titulada Bring The Soul: The Movie. En el audiovisual se muestran los momentos más importantes del tour y los cantantes también cuentan sus experiencias personales. El film tiene una excelente crítica y dura alrededor de dos horas.

Netflix sumará esta película a su catálogo a principios de septiembre, específicamente el domingo 10, y los fans están muy emocionados y ansiosos. Se espera que el documental logre ubicarse entre las diez películas más vistas en Netflix.