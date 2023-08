Revelan un dato clave sobre la internación de Jorge Lanata y su estado actual

Este jueves en la tarde, trascendió que Jorge Lanata se encuentra internado en terapia intensiva en la Fundación Favaloro. Si bien en un principio se habló de una infección urinaria y una serie de estudios que le estarían realizando al periodista, ahora Ángel de Brito sumó un dato clave sobre una descompensación en su salud que sufrió el líder de PPT (El Trece).

Al hablar sobre la salud de Jorge Lanata, el conductor de LAM (América) reveló que el malestar de salud que luego derivó en la internación de Jorge Lanata se produjo este lunes, mientras el periodista estaba al aire con su programa en Radio Mitre.

"Jorge Lanata se descompensó el día que Marina Calabró dio la información del romance de Javier Milei y Fátima Florez. Él hace el programa desde su casa y salió del aire. Se empezó a sentir mal y antes de desmayarse decidió salir", contó De Brito sobre la salud de Lanata.

Luego, el conductor de LAM explicó: "Él es trasplantado y diabético, tiene varios problemas de salud, y está teniendo en este momento problemas para estabilizar la glucosa. Sigue internado, no le dieron el alta todavía. No va a volver al trabajo hasta que esto no mejore. Está bien, pero está en la Favaloro internado, acompañado por su esposa".

Finalmente, Ángel de Brito retomó el diagnóstico que hasta el momento se conoce sobre la salud de Jorge Lanata. "En principio es una infección urinaria, está controlado, pero los medicamentos tienen que hacer efecto, más el tema del azúcar. Hay que estabilizarlo para que pueda volver a trabajar", remarcó el líder de LAM.