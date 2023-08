Las fotos de Paula Robles a los mimos con su nuevo novio... que no es Marcelo Tinelli

Luego de meses de especulaciones en torno a la posibilidad de una reconciliación con Marcelo Tinelli, Paula Robles se mostró muy feliz y sonriente con su nueva pareja en un festival. Cómplices y muy juntos, así se la vio a la bailarina en la noche del miércoles en Doc Buenos Aires, la Muestra Internacional de Cine Documental de Buenos Aires.

Desde sus butacas de la Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín, Paula Robles y su nuevo amor disfrutaron de la muestra de cine documental que dirige el crítico Roger Koza, ajenos a las fotos de los paparazzis que los captaron infraganti.

Paula Robles y su nuevo novio en un festival de cine documental.

Con estas imágenes en mano quedan diluídas las esperanzas de quienes fantaseaban con una segunda vuelta entre Robles y el conductor del Bailando, luego de los rumores que crecieron a raíz de los posteos que compartieron en sus redes en las últimas semanas.

Si bien siempre se los vio muy unidos y buena onda, compartiendo cumpleaños y eventos con sus hijos y amigos en común, en el último tiempo Robles y Tinelli dieron a pensar que en esa relación de ex pareja podía haber “algo más”.

Paula Robles fue vista con un nuevo amor.

Esa idea creció luego de las fotos y cariñosas palabras que el conductor le dedicó a la morocha en su cuenta de Instagram, donde contó que habían vuelto a entrenar juntos y a compartir sus mañanas deportivas, tal como lo hacían cuando empezaron a convivir, a fines de los noventa.

“Te amo siempre”, fue el cierre que Marcelo Tinelli hizo en un reciente posteo con Paula Robles, donde se los ve entrenando de madrugada y amaneciendo juntos en un bar porteño. Y en medio de la foto de presentación del Bailando en el Hipódromo de Palermo, Tinelli se animó a hablar a fondo sobre lo que pasa con su ex.

Cuando Marcelo Tinelli habló del presente sentimental de Paula Robles

“No quiero arrancar soltero y que ya me busquen pareja. No quiero rótulos. Salí a correr con Paula y ya están diciendo que estoy con ella”, empezó el conductor de América, en diálogo con Ángel de Brito, que fue directo al hueso a preguntarle sobre este acercamiento.

En esa misma nota, Tinelli le confirmó a De Brito que nada sabía del presente sentimental de su ex. “Nunca le pregunté. Ni yo le pregunto a ella ni ella me pregunta a mí en qué ando. Por ahí, he ido a algún cumpleaños donde ha habido algún bailarín joven que me pareció que, no sé si era novio, pero que estaba saliendo. Ella hace muchos intercambios con alemanes y con franceses”, señaló.