La firme postura de Pampita ante la posibilidad de que el Bailando por un Sueño se extienda hasta 2024

Hace unos comenzó a tomar fuerza la posibilidad de que el Bailando por un Sueño se extienda hasta el verano del 2024, dado que ya fueron confirmadas 30 parejas participantes. Sobre esto, Pampita se expresó de manera firme.



“Esperando que empiece. No veo la hora. Además, cada vez se suma más gente. ¿Cuánta gente va a bailar? Va a durar tres años el Bailando esta vez. Es eterno”, comentó en primera instancia Pampita, en charla con LAM.

Ante la postergación en el comienzo del certamen de Marcelo Tinelli, hay una posibilidad de que el Bailando por un Sueño se extienda hasta el verano, algo completamente inusual en las ediciones anteriores.



“No me lo comentaron todavía. ¿Vos decís que va a haber gente bailando en enero? Yo puedo hacer por zoom la evaluación. Yo toda bronceada, en bikini, te pongo el número, feliz”, respondió Pampita ante ese rumor.



“¿Ni de casualidad te quedás en enero acá?”, le preguntó el cronista de LAM Alejandro Castelo. “La veo difícil. Ya la viví el año pasado con El Hotel, que me quedé. Mi familia espera todo el año esa semana para estar todos juntos, compartir. Medio que toda la familia queda relegada”, explicó la modelo, conductora y jurado del Bailando por un Sueño.

“Ya lo hice con El Hotel, pero no sé. No me plantearon nada de un proyecto que pueda llegar a continuar en enero y febrero del año que viene”, agregó Pampita, prácticamente desechando la posibilidad de seguir con el Bailando por un Sueño más allá de fin de año.



“Yo re laburo en el año, de verdad. La gente piensa que no, pero trabajo un montón. Esperamos esos 15 días para irnos en familia a algún lado. Se lo debo a los chicos. Me bancaron este año, que nos quedamos acá. Se quedaron ellos en Buenos Aires y yo estuve en Cañuelas. Dos años seguidos sin vacaciones. Me lo van a reclamar en casa”, cerró Pampita.