Una Gran Hermano denunció ante la Justicia al exmarido de Nicole Neumann

Vanina Gramuglia, una de las participantes de la edición 2007 de Gran Hermano, denunció por violencia de género a Nacho Herrero, exmarido de Nicole Neumann.

La pareja mantuvo un vínculo de 9 años y tuvieron una hija en común. Pero la relación entre Gramuglia y Herrero terminó en enero de este año luego que ella se presentara ante la Justicia y lo denunciara.

"Lo último fue un accidente con un ventanal que rompió a dos metros de Guadalupe (su hija en común). Y ahí tomé conciencia. Lo del ventanal fue la situación que me llevó a dar este paso, porque el tema de la denuncia era algo que venía meditando por cosas del pasado.", comenzó relatando este martes en A la tarde (América).

Vanina y Nacho.

Luego, la panelista Cora de Barbieris le recuerda una situación violenta donde él la agarra del cuello y ella terminó postrada en una cama. La primera reacción de Vanina fue asentir con su cabeza, pero decidió no dar detalles. "No lo puedo contar, pero imagino quién es la persona que se comunicó con vos...", expresó.

"Yo hablo por dos razones: una porque no estoy en los medios hace bastante tiempo. Y desde enero que me separé hasta ahora, salieron artículos en revistas muy conocidas planteando qué es de la vida de él y relacionándolo conmigo, tanto laboralmente como pareja. Entonces yo quiero dejar en claro que no estoy vinculada a él. El segundo objetivo es que la restricción de contacto que impone la Justicia luego de los episodios que yo relato, está vigente hasta el 3 de septiembre. El contacto cero fue muy curativo, muy aliviador, porque salimos de una situación de tensión y angustia, y a salir adelante de todo esto. ¿Por qué yo pido ayuda? Porque quiero que este proceso no se vea limitado cuando venza la restricción", agregó.

Respecto al cambio violento que mostró Herrero, explicó: "La verdad es que creí que él estaba estresado. Después pensé que estaba pasando un mal momento con él mismo, porque no le encontraba la vuelta a su profesión. Y ahí empiezan a pasar cosas".