Qué participante de Got Talent se llevó el primer botón dorado con su performance

Este lunes, Telefe estrenó Got Talent de la mano de Lizy Tagliani; Florencia Peña; Abel Pintos; La Joaqui; y Emir Abdul. Tagliani, quien se desempeña como conductora en el concurso de talentos, inició el programa explicando las reglas del mismo.

"Delante de cada jurado, hay un botón rojo. Cuando el jurado siente que no le gusta la performance o que quiere que termine, aprietan ese botón y automáticamente una cruz roja se encenderá. Si las cuatro luces se encienden, automáticamente el participante queda descalificado", expresó Tagliani. Asimismo, comentó que los artistas van a necesitar tres votos positivos para poder pasar a la siguiente etapa. Si no lo logran, quedan eliminados.

El botón dorado. Créditos: captura de pantalla Got Talent.

Y también contó de que se trata el misterioso botón dorado que tienen los jueces: "Cada uno de los jurados, y yo, tenemos dos oportunidades para apretarlo y cuando eso suceda, ese participante pasa directamente a semifinales".

Este martes pasaron por el programa distintos talentos: un payador, una cantante de ópera que interpretó "Habanera" como una gallina, y otros más. Pero hubo uno de ellos que logró que uno de los jurados presionara el botón dorado por primera vez.

Carla Masignani logró emocionar a Abel Pintos. Créditos: captura de pantalla Got Talent.

Carla Masignani de 31 años, se presentó frente a cada uno de los jueces con un aro gigante color plateado y les contó su talento. "Yo hago teatro desde hace bastante tiempo y en un momento me encontré con este elemento, me enamoré y lo fusioné con la danza. Asi es que es una danza-teatro-acrobática, digamos. Me gusta contar historias con mi danza", comentó la concursante.

La joven es oriunda de Buenos Aires, pero lleva un buen tiempo viviendo en la Provincia de Mendoza y representó al territorio cuyano en Got Talent. Masignani comenzó con esta pasión a sus 25 años.

Mirá la actuación de Carla Masignani en Got Talent

La bailarina hizo una emotiva performance con su aro al ritmo de "Canción De Las Simples Cosas" de Mercedes Sosa. Abel Pintos, que se ha mostrado muy serio y comprometido con el programa desde su comienzo, no pudo evitar llorar y se quebró en el medio del show. Carla, al ver esta situación, manifestó que para ella ese es su premio, generar eso, porque ella se emociona al bailar. "Cuando el otro conecta así, es porque siente lo mismo que yo", expresó la artista.

Con un nudo en la garganta, Abel Pintos le dio su devolución a la concursante: "Maravilloso, Carla. Tu relación con lo que haces, es maravilloso". Luego de la evaluación de cada juez, el cantante apretó el botón dorado y Carla Masginani pasó a las semifinales de Got Talent. La familia de la artista se subió al escenario y la felicitó por su logro.