Las tiernas fotos de Kaya, la perrita de Matías Martin, en Urbana Play

Era un lunes frío, lluvioso y algo apagado, pero en Urbana Play todo fue ternura cuando Matías Martin mostró vía streaming a Kaya, su hermosa perrita, quien lo acompañó en la conducción de su programa.



De lunes a viernes, el periodista conduce Todo Pasa, con Clemente Candela, Emilse Pizarro y Juan Ferrari. Y, el lunes feriado, también con la incorporación especial de su hermosa y tierna perrita.



“Vino Kaya, la compañera perruna de Matías Martin. Feriado y perritos, por Urbana Play”, escribieron desde la cuenta de Twitter de la radio, enterneciendo a todos los seguidores no sólo del programa de Matías Martin.



“Nueva integrante de Todo Pasa”, agregaron desde la cuenta de Instagram, en donde compartieron las fotos de Kaya, además de compartir un video en el que se lo veía al conductor con su perrita en brazos mientras hacía el programa.



“Kaíta hermosa”, escribió Matías Martin entre los comentarios, que en su mayoría fueron de ternura, como el de Emilse Pizarro, quien le sumó un corazón. Además, hubo otros que preguntaron si la perrita era rescatada o comprada.

Matías Martin y Kaya. Foto: @urbanaplayfm.



Más allá de algunos entredichos entre quienes cuestionaban a aquellos que deciden comprar mascotas (Matías Martin no aclaró que fuera así) y quienes sostenían que el tema no iba al caso, en general los comentarios fueron amorosos.



El posteo en Instagram superó los 3700 likes en menos de 24 horas. Y no es para menos, dado que las imágenes lograron transmitir la ternura de Matías Martin y su perrita Kaya, quien seguramente será muy aclamada para que vuelva a aparecer en el programa de Urbana Play.