La predicción de una tarotista sobre el futuro de la relación entre Javier Milei y Fátima Florez

El anuncio del noviazgo entre Javier Milei y Fátima Florez desató todo tipo de repercusiones, y Carmen Barbieri recibió en su programa Mañanísima (Ciudad Magazine) una tarotista que dio su pronóstico sobre el futuro de esta pareja.

Cuando la conductora le preguntó a Fabiana Aquin si hace mucho que salen Fátima Florez y Javier Milei, la invitada reveló: "Salió la carta de La Sacerdotisa. Yo me atrevo a decir que hace 3 meses. El tarot no es exacto. Pero esta carta me dice que están a full. En el almuerzo con Mirtha Legrand tuvieron un flechazo impresionante".

En tanto que sobre las versiones que ponen en duda la veracidad del romance entre Milei y Florez, la tarotista enseñó una nueva carta y explicó: "Ahora les salió El triunfo. Quiere decir que la pareja va a dar mucho de qué hablar. A ella le va a ir muy bien. Fátima se lo merece. Y acá no hay nada orquestado. El tarot me dice que no, y que se llevan muy bien".

Poco después, cuando Carmen Barbieri quiso saber si la relación entre Javier Milei y Fátima Florez tiene futuro, Fabiana Aquin contestó: “Voy a sacar dos cartas. La primera es la de La purificación. Esta pareja va a durar mucho. Hay mucho amor. Necesitaban este amor. Estaban muy solos. Y me sale la carta de La versatilidad. Quiere decir que hay pasión y que son personas sinceras. Fijate que la carta tiene un desnudo. Se muestran tal cual son. Tienen carácter fuerte, pero son muy alegres los dos y tienen mucha química. Se están haciendo bien y se van a hacer bien. Lo que leo es que ninguno se va a perjudicar. Hay amor, respeto, cuidado y prolijidad en la pareja. Hay mucha pasión”.

Fátima Florez y Javier Milei se conocieron en diciembre de 2022 en la mesa de Mirtha Legrand. Foto: Captura TV.

La encargada de dar el anuncio de la historia de amor entre Fátima Florez y Javier Milei fue la periodista Marina Calabró, quien dio la información este lunes en Lanata sin filtro (Radio Mitre) tras confirmar el vínculo a través de mensajes que intercambió con los propios protagonistas.