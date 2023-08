La fuerte pelea al aire de Alfa con Marcela Tinayre en Polémica en el bar

El domingo 20 de agosto, Alfa vivió un mal momento mientras volvía de un show de Karina La Princesita en Chivilcoy, cuando fue demorado por un control de alcoholemia. El ex hermanito, que había tomado una copa de vino y brindado con champagne, dio positivo al soplar y recibió la dura multa correspondiente, ya que rige alcohol cero.

Y en las últimas horas, tras relatar en la mesa de Polémica en el bar lo sucedido, Alfa fue encarado por la conductora, Marcela Tinayre, quien le marcó la conducta imprudente y lo expuso ante las cámaras.

“Me voy al hotel porque al otro día tenía que trabajar todo el día en la radio y cuando salgo de la casa del dueño de la disco, estaban esperando los de alcoholemia”, recordó Walter Santiago el episodio que le terminó saliendo caro.

“Soplé... 0,6", siguió el ex participante de Gran Hermano. Entonces, Marcela Tinayre lo corrigió y le señaló que le había marcado más: 0,7. “Me bajé del auto, otra persona condujo y mañana a la mañana tengo que ir al juzgado de Chivilcoy a solucionar lo de la multa, me retuvieron la licencia”, avanzó.

Alfa salió en La Razón de Chivilcoy por dar positivo en un test de alcoholemia. Captura TV

El cruce en vivo de Marcela Tinayre y Alfa

“Tengo el acta y puedo circular por siete días”, agregó Alfa, al explicar cómo seguía su situación legal. En ese momento, la mamá de Juanita, Nacho y Rocco lo cruzó: “Ahora decime, vos que sabés tanto de autos, que estás todo el día arriba de un auto, nos quemás las cabezas con los bulones de los autos... ¿no sabías que era 0,00?”.

Y Alfa se defendió: “Yo estaba convencido que era 0,5… por eso me confié. Cuando me dieron de soplar, soplé como si fuera un huracán. Si me hubiera quedado un rato más charlando, se me pasaba…”.

Marcela Tinayre increpó a Alfa. Captura TV

“Ya está, damos terminado el tema, estás sin registro, no podés manejar”, cerró Marcela, a lo que Walter Santiago indicó que está ocupándose del tema. “Mañana voy a ir a Chivilcoy a pagar, con el acta puedo circular por siete días”.