Filtran polémico audio de Aníbal Lotocki hablando de la muerte de Mariano Caprarola

La inesperada muerte de Mariano Caprarola despertó fuertes críticas contra Aníbal Lotocki, el médico que le realizó años atrás una cirugía estética, provocándole efectos secundarios con el pasar del tiempo. Al igual que Silvina Luna, quien lucha por su vida en estos momentos, el productor de moda sufría de un deteriorado estado de salud producto de las consecuencias de aquella intervención.

Trágicamente, el asesor de imagen falleció la semana pasada a los 49 años luego de sufrir un shock hemorrágico que le desencadenó un paro cardíaco.

En este contexto, Yanina Latorre reveló este miércoles en LAM (América) un audio que el cuestionado médico le envió a un familiar de una paciente, horas después del fallecimiento de Caprarola. Y en el mensaje, Lotocki se desligó de la muerte del panelista de La Jaula de la Moda (Ciudad Magazine).

"Hola Gustavo. Bueno... Está perfecto, está perfecto que no confíes en mí y que a pesar de lo que te dije que no tiene nada en los glúteos, se haga una ecografía para que corrobores en el estudio que no tiene nada raro y está perfecto. Ahora, si me vas a creer, entonces, y le hicieron todos los estudios, te das cuenta de que está todo bien, que está todo perfecto", comienza diciendo Lotocki.

"Yo te expliqué que ella tiene unos tensores que no sabemos... Que les sacamos, se le habían roto y le provocaba el dolor. Probablemente tenga el tensor en algún lado, le habrá quedado alguno, no se lo puede identificar, no está en la tomografía, pero bueno... Lo que podemos hacer es lo siguiente: se le pide una resonancia, si en la resonancia se puede ver y se le puede sacar. Eso es lo único que tiene", agregó el doctor.

"Después, el resto, el tema de que esté deprimida y todo eso, por lo que escucha en la tele... Imaginate que es una cuestión de la que no puedo hacerme cargo. No sé, por ahí ella tiene depresión y toma un montón de medicamentos... Pero bueno, de ahí que vos lo anexes o lo articules con esto, bueno, es medio extraño. Tampoco me puedo hacer cargo de todo lo que dicen en la tele", continúa el cirujano.

Mariano Caprarola falleció a los 49 años de edad.

Luego, se refiere puntualmente a la muerte de Caprarola: "Un chico que se muere porque le cortaron una arteria, o no sé qué pasó, que se desangró... No hablan de quien hizo la mala praxis, hablan de alguien como yo, que lo operé hace 13 años y aparte no tengo ninguna denuncia de nada con este muchacho. Esto son habladurías de la prensa, tampoco me puedo hacer cargo de eso", dijo Lotocki.