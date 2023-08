Las excéntricas fotos de María Becerra de viaje en México: qué fue a hacer

Se terminaron las vacaciones para María Becerra, pero los viajes placenteros continúan. Luego de unos días de distensión junto a su pareja, el cantante Julián “J Rei” Reininger, la artista viajó a México por un compromiso laboral.

Justamente la cantante disfruta de las bondades de las extraordinarias playas del país del norte, mientras continúa promocionando “El amor de mi vida”, su nueva producción musical junto a la banda Los Ángeles Azules.

María Becerra mostró su viaje a México,

Para el disfrute de sus seguidores, “La nena de Argentina” graficó cada uno de sus pasos en el lugar paradisíaco con fotos que causaron furor en sus redes sociales y que la mostraron con un envidiable color caribeño entre tragos y palmeras.

Con un vestido al estilo “Barbiecore” que viene marcando tendencia en el mundo de la moda, Becerra escribió en su Instagram: “Pasándola bien en México y promocionando nuestra nueva canción El amor de mi vida, junto a Los Ángeles Azules, que sale este 17 de agosto”.

María con Los Ángeles Azules.

La oriunda de Quilmes está atravesando un gran presente no solo desde lo laboral, sino también en cuestiones del amor donde se la ve feliz junto al trapero J Rei, con quien decidieron comprometerse.

Precisamente sobre esta demostración de amor, la cantante aclaró que ella dio el primer paso: “Yo soy una romántica y me encanta hacer esas cosas. Por eso, le pedí compromiso, porque me parecía algo super bonito, super romántico pero no es casamiento, es un pasito más del noviazgo”.

Becerra y un paseo muy particular en tierras mexicanas.

El amor entre ambos también quedó en evidencia en los Premios Gardel, donde se vio al J Rei entre lágrimas con la presentación de su enamorada, quien también le dedicó unas sentidas palabras.

María Becerra no ocultó su alegría de compartir el momento con su novio: “Estoy re feliz porque cuando voy a las alfombras rojas nunca hay ningún ser querido mío dando vueltas y verlo a él es super bonito”. Viva el amor.