Conocé a la familia de Guillermina Valdés y sus parentescos

La familia de Guillermina Valdés podría dividirse en 2 partes: la de origen, la de sus padres y hermanos, y la que armó ella con sus hijos y sus exparejas. A través de estas últimas tuvo como parientes políticos a los Ortega y a los Tinelli, y ahora es consuegra de Lalo Mir, ya que sus hijas están saliendo juntas.

Guillermina Valdés y sus confesiones sobre su familia de origen

Su nombre completo es María Guillermina Valdés y nació el 5 de julio de 1977 en Necochea. Sus padres son Alejandro Valdés y Sandra Calzada, quienes la tuvieron siendo apenas unos adolescentes. Al momento de su nacimiento, su mamá tenía 16 años y su padre, 17. Luego tuvo una hermana menor y un hermano que falleció de muy bebé y cuya existencia Guillermina recién se enteró siendo grande.

Guillermina posa con su hermana menor, Lucía - Fuente: Instagram Guillermina Valdés (/guillevaldes1)

“Se le escapó a mi abuela. Me dijo: ‘Vos eras tan celosa que a tu hermano no lo podíamos acariciar’. Y yo le respondí que tenía una hermana, no un hermano. Ahí mi abuela se dio cuenta de que nadie me había hablado sobre el tema”, confesó en una entrevista.

Al momento de enterarse esto, Guillermina tenía 27 años. En un lapso de meses, también tuvo que padecer la muerte de su padre, quien falleció a los 46 víctima de un cáncer de colon. De su hermana se sabe que se llama Lucía, que es abogada y que tiene 9 años menos que ella. Si bien mantiene un perfil bajo, el año pasado Guillermina la volvió centro de atención al compartir una imagen de ella en sus redes sociales.

Guillermina Valdés: todos sus hijos y el sorprendente parentesco con Lalo Mir

Ya instalada en Buenos Aires y en los comienzos de su carrera como actriz y modelo, Guillermina entabló relación con Sebastián Ortega y se volvió prácticamente una más en el Clan que encabeza Palito y que integran también Julieta y Rosario, entre otros tantos.

Con Sebastián, Guillermina tuvo a sus primeros 3 hijos: Dante (2001), Paloma (2002) y Helena (2005). Del primero se sabe que se dedica al mundo de la música y de la segunda que sigue los pasos de su madre como modelo. En los últimos meses, también trascendió que Paloma se encuentra en pareja con Ana Mir Bertone, la hija de Lalo Mir y Victoria Bertone, lo cual hablaría de un parentesco político informal entre Guillermina y el histórico locutor.

Tras separarse de Ortega, Valdés pasó a formar parte de otra de las familias más famosas del mundo del espectáculo argentino: los Tinelli. Con Marcelo estuvo en pareja durante aproximadamente una década y tuvo a su cuarto hijo: Lorenzo.