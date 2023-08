Rodrigo Lussich recordó lo peor de su paso por Intrusos cuando estaba Jorge Rial

Los últimos años fueron meteóricos para la carrera de Rodrigo Lussich. Y si hoy el periodista uruguayo se luce con Adrián Pallares como co-conductor en Socios del espectáculo, en buena parte se lo debe a su paso por Intrusos, el histórico ciclo de chimentos al que llegó en 2020, cuando Jorge Rial aún estaba al frente.

Rodrigo Lussich empezó como panelista en Intrusos luego de cuatro años en Confrontados (El Nueve), y desde un principio se destacó con Los escandalones, ese segmento que creció hasta convertirse en un programa propio y que fue una idea original suya.

Rodrigo Lussich llegó a Intrusos a inicios de 2020. Captura TV

“‘Mirá, yo quiero hacer una cosa: Los escandalones. Vamos a hacer una escalera, donde cada noticia es un escalón, hasta que llegás al último, que supuestamente, es el más importante”, había contado el periodista sobre la sección que fascinó a Jorge Rial y al público. Los meses pasaron, Jorge renunció y él y Pallares quedaron como conductores.

Sin embargo, para Rodrigo no fueron todas rosas. De invitado en el piso de Implacables, Lussich reconoció que los primeros momentos en Intrusos vivió situaciones amargas. Al hablar de sus enfrentamientos con otras figuras, admitió lo que le pasó al poner un pie en el legendario programa que hoy conduce Florencia de la V.

Rodrigo Lussich llegó como panelista a Intrusos y al año quedó como co-conductor. Captura TV.

“Yo trato de salir del momento en donde sucede la contienda y no quedo muy afectado. Pero el primer año de Intrusos, con Rial conduciendo, cuando yo llegué al programa sentí mucho la exposición más fuerte y tuve en las redes campañas haters”, señaló el presentador de El Trece.

Y agregó: “Tuve mucho reconocimiento y, la verdad, es que yo también me mandé un par de cagadas al aire, porque cuando uno se arriesga se equivoca”. En ese sentido,Lussich indicó cómo es su línea a seguir: "Yo prefiero el riesgo a quedarme en un lugar neutro, esa es una elección mía. Y ahí es como que sufrí momentos pesados con las redes y demás. Pero me parece que es parte”.

Por qué Rodrigo Lussich y Ángel de Brito se detestan

Hace un mes, en su paso por Mañanísima, Rodrigo Lussich se refirió a las constantes chicanas con Ángel de Brito, su colega de LAM, quien no pierde oportunidad de burlarse de él y de Pallares, a quienes se refiere como “los bailarines”. "No hay relación, no sé si se tiene que arreglar, para mí no hay nada roto", indicó el conductor de Socios.

Y luego profundizó: "Quiero decir, nunca fuimos tan amigos... con Adrián es más amigo, así que no voy a opinar de ese lugar, porque la relación es de ellos. En mi caso nunca... A ver, Ángel ha parado en mi casa de Mar del Plata, hemos laburado juntos, pero hoy estamos en otra sintonía". Ángel de Brito vive chicaneando a Rodrigo Lussich desde LAM.

Desde el panel sugirieron el hecho de que también son dos conductores de estilos totalmente diferentes, a lo que Lussic respondió: "También... Hay una comparación que entiendo que se fuerza porque hacemos programas de espectáculos".