Cómo fue el encuentro de Julieta Nair Calvo con Leo Messi y Antonela Roccuzzo

En días que los que se destaca como nunca antes los gestos personales de Lionel Messi fuera del campo de juego, la actriz Julieta Nair Calvo contó detalles de lo que fue su encuentro con el mejor futbolista del mundo y Antonela Roccuzzo.



Sucede que, tras una función de la obra Tootsie, la actriz se dirigió junto a Nicolás Vázquez al restaurante de su marido. Claro, había un motivo muy especial: allí estaba cenando Lionel Messi junto a Antonela Roccuzzo y el resto de su familia.

Julieta Nair Calvo, con Nicolás Vázquez, el promotor de su encuentro con Leo Messi y Antonela Roccuzzo.



“Fueron muy divinos. Ellos fueron a cenar con sus familiares de Rosario y cuando nosotros terminamos la función, con Nico fuimos para allá. Obviamente, de esto no sabía nadie para que no se generara el revuelo que se venía armando cada vez que Leo iba a algún lugar, que no lo dejaban ni salir. La idea era que pasaran un buen momento”, contó Julieta Nair Calvo en diálogo con Agarrate Catalina.



“Se dio todo de una manera perfecta, porque incluso la gente que estaba cenando en el restaurante lo miraba, pero nadie lo quería molestar. Él se sintió muy cómodo”, agregó la actriz sobre aquella noche.



Una vez que llegaron al restaurante, fue Nicolás Vázquez, gran amigo de Lionel Messi, quien facilitó ese acercamiento, dado que, en un principio, preferían no molestar al capitán de la Scaloneta.

Julieta Nair Calvo, con Messi y Antonela Roccuzzo. Foto: @julietanaircalvo.



“Cuando llegamos con Nico, que es su amigo, fue a su mesa. Y yo, por supuesto, me quedé con mi marido en un costado, porque no los quería molestar. En un momento, Nico nos hace señas y nos invita a sentarnos en la mesa”, recordó Julieta Nair Calvo.



“Ahí charlamos como una hora con ellos. Yo charlé más con Antonela sobre nuestros hijos, cosas de mamás. ¡Ni se mencionó la palabra fútbol! Me pareció divina. Me parecieron súper amorosos y generosos. De hecho, él cuando se fue nos pidió la cuenta, pero mi marido le dijo que estaba loco, que lo invitaba él”, cerró la actriz.