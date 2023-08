Camila Homs reveló cómo es su relación actual con Rodrigo de Paul tras la separación con Tini

Esa pareja mediática, que generó un cimbronazo y explotó en todos lados, ya no existe. Rodrigo de Paul y Tini Stoessel separaron sus caminos, tomaron senderos distintos y escribieron el punto final de su noviazgo. Una cambio de situación que también afecta a Camila Homs.

La madre de los dos hijos del futbolista quedó envuelta, indirectamente, en las secuelas de esa decisión llamativa de terminar la relación sentimental. Claro, la modelo siempre mantendrá un lazo con el hombre de la Selección Argentina, por la crianza conjunta de los pequeños.

A raíz de todo el ruido que provocó la ruptura de Tini y Rodrigo, los medios buscaron a Camila para ahondar en el nuevo escenario y para tratar de ahondar en sí se modificó el trato, ese que por momentos se caracterizó por espinas y hasta algunos conflictos legales.

En un diálogo con Ciudad Magazine, Homs abordó esta temática y explicó la cotidianidad actual con De Paul. La cronista le consultó con mucho tino: “¿Ha cambiado la relación con Rodrigo de Paul, el papá de tus hijos, después de su separación de Tini Stoessel?”.

De ese modo, Camila no esquivó el bulto y expresó con sinceridad: “Con respecto a su separación, no tengo nada que decir porque no me corresponde. Y la relación sigue igual, manteniendo una comunicación cordial porque es el padre de mis hijos y nada más”.

La separación de Rodrigo no modificó la relación con Camila Homs.

En pos de profundizar en los venideros movimientos de Rodrigo, que podrían crear un encuentro, la periodista le preguntó: “¿Lo esperamos en Argentina para reencontrarse próximamente con los chicos?”. De ese modo, Homs apenas sostuvo: “No lo sé”.

En concreto, la separación de De Paul de Stoessel no varió en demasía el lazo con Camila, quien reconoció que todo se remite a cuestiones básicas y concretas sobre la crianza de los dos hijos en común. De hecho, la blonda navega por las emociones felices de su reciente noviazgo con José Sosa, el mediocampista de Estudiantes de La Plata.