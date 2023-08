El homenaje que le hizo Jey Mammón a Chico Novarro a un día de su muerte

Luego del tremendo suceso que atravesó Jey Mammón en los últimos meses, al salir a la luz una grave denuncia judicial por parte de Lucas Benvenuto contra el presentador por presunto abuso sexual, donde se lo vio alejado de los medios, el ex conductor de 'La Peña de Morfi' reapareció en su cuenta de Instagram.

El motivo emocionó a sus más de 900 mil seguidores, ya que le brindó un cálido homenaje al reciente fallecido, Chico Novarro, que el pasado 18 de agosto nos dejó producto de una deficiencia respiratoria y EPOC.

El cantautor falleció, el pasado viernes, a los 88 años

Al conocerse la triste noticia, Jey Mammón no dudó en recordar a Chico Novarro de la mejor manera que sabe: Cantando. Y fue así que decidió sentarse frente a su piano que tiene en su departamento en Buenos Aires e interpretó el tema “Algo Contigo”.

El presentador y cantante se mostró muy acongojado y emocionado de cantar este tema y se los trasmitió a sus fans que también lloraron y homenajearon al ídolo musical.

Cabe recordar que Chico Novarro murió luego de luchar contra EPOC terminal: “Venía con una deficiencia respiratoria, dos internaciones seguidas y era asmático. Todo lo fue debilitando, siempre genial de la cabeza, pero el cuerpo ya no lo acompañaba”, dijo su hija Julieta Novarro en diálogo con Socios del espectáculo.

Por lo que el mundo artísitoc se mostró muy conmovido y se lo hizo saber al acompañar, de alguna u otra manera, a la familia y amigos del cantante.

Jey Mammón se encuentra alejado de los medios

Jey Mammón sin más, se limitó a cantar y a tocar la canción en su piano y en el posteo simplemente puso: “CHICO NOVARRO”, donde se vieron cientos de mensajes de sus seguidores, dándole el apoyo incondicional.

Cabe recordar que el ex conductor permaneció meses fuera del radar y hace un poco más de un mes dio una nota, con Flor De la V, donde expresó: "Yo no quiero volver a trabajar, lo que quiero es limpiar mi imagen. Quiero que quede claro lo que pasó y lo que no pasó. No sé si quiero volver a la televisión".