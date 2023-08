El drama del padre de Jésica Cirio: sufrió un infarto y está internado

Es de público conocimiento que la relación entre Jésica Cirio y su padre, Horacio Cirio, no es de lo mejor, sin embargo, en estas horas podría llegar a darse un pequeño acercamiento.

Lo que sucedió es que, según informó el periodista Juan Etchegoyen vía Twitter, el padre de Jésica Cirio sufrió un ataque al corazón en su domicilio y fue llevado a un centro médico de forma urgente.

Horacio Cirio, padre de Jésica Cirio, continúa hospitaizado

"Internaron de urgencia a Horacio, el padre de Jésica Cirio. Sufrió un infarto en su casa y debieron trasladarlo de inmediato al Sanatorio Bernal. Tienen que colocarle dos stent y ya le pusieron uno. Se encuentra en terapia intensiva", escribió el periodista en su cuenta de Twitter.

Por lo que, más allá de su distanciamiento, no quedan dudas de que la conductora de La Peña de Morfi está atravesando un momento muy delicado.

Sin embargo, según reveló el periodista, la ex de Martín Insaurralde aún no se acercó al Sanatorio a ver a su padre: "Horacio continúa en terapia intensiva y están esperando a ver como reacciona ante el stent que le colocaron ayer. Me dicen que Jésica pidió estar al tanto de todo pero que no se acercó a la clínica hasta ahora".

Solo queda esperar que el padre de Jesica Cirio responda de a mejor manera y pueda regresar a su rutina.

Las útimas novedades del padre de Jésica Cirio

Recordemos que el vínculo se rompió hace más de una década, aunque no se conocen con exactitud los motivos, todo inidcaría que el puntapié fue la aparición de Horacio Cirio comenzó a aparecer en los medios reclamándole que se ponga en contacto con él.

En 2022 el padre de la modelo y conductora señaló: “No le encuentro explicación a la enemistad tan prolongada con mi hija. Yo estoy seguro de que no le hice nada grave más que salir en los medios. No sé si para ella fue un bochorno o no, pero tan grave no fue. Ya van diez años que dejó de hablarme y no es fácil…no es una hija que la dejás de ver y no la ves más, la veo en todos lados, en una revista, en internet, en la televisión”.