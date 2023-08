El divertido recuerdo de Flor Peña y Marixa Balli de Ritmo de la Noche

Un divertido momento se dio en LAM cuando Florencia Peña, desde el teléfono, recordó junto a Marixa Balli cómo fue la experiencia por Ritmo de la Noche, en histórico programa de Marcelo Tinelli, cuando fueron “diosas del verano”



“El tuyo en la playa fue inolvidable”, le dijo Ángel de Brito a la panelista de LAM. “Lo mío era para incentivar a las chicas”, dijo la bailarina, que recordó que también formó parte de aquel ciclo Paola Krum.



“Fuimos todas en un micro. Éramos muchas. Fue muy divertido. No me acuerdo bien ahora quiénes estaban. Me está fallando la memoria”, contó Marixa Balli, antes de que hiciera su desopilante aporte Florencia Peña, vía telefónica.



“¡Sí! Fuimos juntas nosotras. Yo tenía 14 años. Entonces cuando la cosa se puso sexy y sensual, como yo estaba con mi mamá, ella dijo: ‘No, mi hija no va a hacer esto’. Así que terminé toda enroscada en los árboles, toda vestida de pies a cabeza y nunca lo pasaron al aire porque no le importó a nadie”, contó la actriz, entre risas.



“Porque como Marixa Balli creo que fue la primera en salir y la rompió toda, yo quedé como una pobre campesina. Tenía 14 años yo, así que olvídate, fue un desastre. Fui echada”, continuó Florencia Peña con su relato.

Marixa Balli, en Ritmo de la Noche. Foto: captura de TV.



“Terminé corriendo entre árboles ahí en Gesell. Fue un horror. Entre los árboles toda vestida de campesina. Un horror”, agregó la actriz y conductora, ante las carcajadas de todos en el estudio de LAM.



Ritmo de la Noche comenzó en el verano de 1991, con la conducción de Marcelo Tinelli, para reemplazar a La Noche del Domingo, que era presentado en aquella época por el recordado Gerardo Sofovich.