El costoso regalo de Araceli González a Flor Torrente antes de independizarse

Al momento de hablar de la relación que tienen, Araceli González y Flor Torrente siempre se muestran muy compinches. En ese sentido, alguna vez contaron cómo fue la etapa en la que la hija de la actriz comenzó a independizarse y cuál fue el costoso regalo que le hizo en quel momento.



Fue en una entrevista con la revista Gente, en el año 2006, en donde se mostraron por primera vez juntas en los medios. Allí, desde su casa de Tigre, contaron cómo era en aquel momento su vínculo de madre e hija.

“Hoy rendí matemáticas y terminé el colegio: soy bachiller. Fue uno de los regalos que me hice para los 21. Mamá me dio una cartera de Chanel y un recuerdo genial: el análisis positivo de su embarazo de mí. Y ahora me voy a Nueva York, en principio por tres meses. Voy a estudiar arte, comedia musical, canto, piano, baile, todo lo que me gusta a mí. Y además pienso laburar como modelo”, contó Flor Torrente.



De aquella experiencia, todavía inolvidable para ella, Flor Torrente contó que volvió con herramientas y recursos para comenzar a construir una carrera artística en cine y televisión. “El año pasado probé suerte durante un mes y pude bancarme bien sola”, comentaba.



Por su parte, en esa misma ocasión, Araceli González también habló de cómo fueron sus 21 años, haciendo una marcada diferencia con respecto a los 21 años de Flor Torrente. “Eran bastante diferentes de los de Flor. Estaba encarrilada ¡a la fuerza! A los 20 me seleccionaron para trabajar en España, con la agencia Star. La semana antes de partir descubrí que estaba embarazada”, recordó.

“Me quedé acá y tomé la decisión de ser mamá. Y después sí, zarpé a Madrid con Florcita, de cinco meses. En los castings creían que era mi hermana. En ese momento, Elizabeth Márquez y Carolina Peleritti también trabajaban en Europa. Pero mientras ellas salían de pachanga agotada, porque no dormía bien, y me acuerdo que el dueño de la agencia me retaba por mis ojeras. Con nosotros vivía el papá de Flor, pero igualmente era duro”, contaba la actriz.



Por último, en aquella entrevista también hablaron de sus personalidades muy similares. “Para mí nos parecemos en la actitud para resolver situaciones”, sostenía Araceli González. “Ah, sí, no damos vueltas. Corto, conciso, al pie”, aportaba Flor Torrente.