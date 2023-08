La inesperada predicción amorosa que hizo Pitty la numeróloga sobre Rodrigo de Paul

Este martes por la tarde, Tini Stoessel (@TiniStoessel) y Rodrigo de Paul (@Rodridepaul) hicieron pública su separación a través de la red social Twitter. "Quiero contarles que con Rodrigo decidimos terminar nuestra relación. Vivimos momentos muy lindos, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona que quiero y respeto mucho. Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas. Muchas gracias por el amor y el respeto", declaró la cantante.

Los rumores de una posible ruptura vienen circulando desde algunos días atrás. A mediados de julio, la periodista Paula Varela anunció en Twitter que la pareja había terminado, pero en ese momento nadie le creyó, ya que la artista y el futbolista desmintieron esto. Además, el tatuaje con el apodo de la cantante que se hizo Rodrigo de Paul afianzó la idea de que la pareja estaba en su mejor momento. Aunque, tiempo atrás, también se tatuó el nombre de su expareja, Camila Homs, en la cintura, pero luego de su separación lo tapó con una gran paloma.

El comunicado de la artista en Twitter. Créditos: captura de pantalla.

A fines de 2022, la Pitty la numeróloga predijo en LAM que la relación entre Rodrigo de Paul y Tini no tendría futuro. Asimismo, en ese momento, comentó que habían cosas todavía pendientes con Camila Homs: "no es una relación que esté totalmente resuelta. No puedo decir que van a volver, pero son muy jóvenes".

Este martes, la vidente volvió al programa de Ángel de Brito por la reciente separación que ha impactado a todos, y trajo de nuevo el tema de Camila Homs y Rodrigo de Paul. Pitty la numeróloga lanzó una nueva predicción en LAM sobre el destino que tendrá el deportista en el amor.

Pitty realizó un importante vaticinio sobre la relación de Rodrigo de Paul y Camila Homs. Créditos: captura de pantalla LAM.

"Creo que no está totalmente cerrada la relación con su exesposa, con Cami. Va a haber muchas sorpresas, me parece que va a haber rotación de gente este año. La primavera va a traer muchas cosas", expresó la especialista en el programa. Y agregó: "Algo va a pasar ahí. Me parece que las cosas que quedaron pendientes siempre se tienen que resolver a la larga o a la corta".