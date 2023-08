La inesperada opinión de Camila Homs de la separación de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Impresionante. Más allá que los rumores pululaban por los aires, que se especulaba con la posibilidad del fin de ese noviazgo, la confirmación oficial abrió un sismo en el universo del espectáculo. Tini Stoessel y Rodrigo de Paul disolvieron su pareja, la que duró casi un año y medio.

Toda la repercusión que generó la construcción de esa relación es diametralmente similar al efecto de la ruptura, esa que tomó estado público y de confirmación de la boca de los propios protagonistas. En ese contexto, Camila Homs apareció para compartir su opinión.

La modelo padeció en carne propia el brote de ese amor, porque le significó el cierre de un matrimonio y el dolor por el desenlace oscuro, que nunca se terminó de esclarecer. Camila visitó el piso de Desayuno Americano, el ciclo que conduce Pamela David en América.

En su rol de figura del canal, por su participación sorpresiva en el Bailando por un sueño, Homs recibió la consulta del staff sobre su visión de la separación de Tini y Rodrigo. Así, la blonda optó por evitar profundizar y se justificó: “No opinaba cuando estaban juntos, menos voy a opinar ahora”.

Claro que los panelistas insistieron, procuraron abordar el tema con cuidado, por las implicancias legales para Homs que tiene un bozal legal, y así consiguieron un análisis de la modelo: “Vi que se separaron, no me corresponde opinar. Tampoco puedo hablar del tema. No tengo más nada para decir”.

Tini Stoessel confirmó la separación en las redes sociales.

Camila intentó especificar que no estaba al tanto de nada, que no disponía de información antes de la publicación de Stoessel y de Paul de la ruptura en Instagram. Por eso, la modelo aseguró con total convicción y honestidad: “No sabía, para nada”.

Pamela David apuntó fuerte y le preguntó: “¿O sea que te sorprendió?”. De es modo, Homs expresó: “Sí, puede ser...”. Envuelta en otro presente, que se caracteriza por su amor con José Principito Sosa, Camila evitó ahondar en demasía sobre la vida de su ex esposo.