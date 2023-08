Eduardo Feinmann y Jonatan Viale, protagonistas de un nuevo escándalo

Eduardo Feinmann y Jonatan Viale son de las figuras más importantes en LN+. El primero conduce El Noticiero, mientras que el segundo está al frente de +Realidad. Ya que sus programas están continuados en la grilla del canal, solían hacer un extenso pase entre programas.

Sin embargo, en la edición del último martes, ya no sucedió el cordial momento al aire. Así fue como Laura Ubfal dio detalles de los motivos que llevaron a un corte en el pase.

Según se indicó la periodista, Feinmann cree que Viale le bloquea los invitados. Una tensa discusión entre Feinmann y una productora de Jonatan habría derivado en la firme decisión.

Luego, Ubfal dio más detalles en Intrusos (América). Al parecer los periodistas ya no se nombran: "Eduardo cuando te quiere hacer sentir mal te hace eso", agregó Marcela Tauro.

Tras las repercusiones por la noticia, el programa de chimentos habló con ambos protagonistas. "Eduardo hay rumores que volvió la interna con Viale, no hacen más el pase", le consultó el notero al periodista. "Cero, no. Es más, te digo que estoy muy enfocado en el operativo elecciones del próximo domingo 13", contestó Feinmann. Acto seguido, optó por una particular actitud y evadió el resto de las preguntas

"Yo me dedico a la política, no al espectáculo. Y para mi el hecho político más importante de este año son las elecciones presidenciales", agregó.

Las cosas entre los colegas no están en su mejor momento.

Por su parte, Jonatan dio detalles y aseguró: "Está todo bien, por mi parte respeto, laburo y admiración. Trato de nunca pelearme con colegas, no me gusta la cámara, esto del perfil alto, me incomoda. Yo trato de laburar para la gente, romperme el lomo y terminó. Si hubo una discusión, ya está".

"Como dijo Eduardo seguramente, hay que concentrarse en el laburo, después veremos. Yo no quiero más quilombo y más leña al fuego", cerró.